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مشاهير العرب - المتحف القومي للحضارة يفتتح معرض رواع الفن القبطي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - المتحف القومي للحضارة يفتتح معرض رواع الفن القبطي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - المتحف القومي للحضارة يفتتح معرض رواع الفن القبطي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 13 يناير 2025 05:46 مساءً - افتتح المتحف القومي للحضارة المصرية، معرضاً أثرياً مؤقتاً، بقاعة النسيج المصري، تحت عنوان «البشارة»، عن روائع الفن القبطي، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

وأكد الدكتور الطيب عباس، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن المعرض فرصة مثالية لعشاق التراث والفن القبطي، للتعرف على جوانب من التراث المصري، الذي يعكس قيم التسامح والسلام، ودور الفن في تعزيز هذه الروح بين الشعوب ودعم التقارب بين الثقافات.

وأوضح أن إقامة المعرض، يأتي في إطار حرص المتحف، على تسليط الضوء على الأعياد والمناسبات التراثية، والثقافية التي تهدف إلى رفع الوعي الأثري والثقافي.

وقالت الدكتورة نشوى، جابر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الأثرية، إن المعرض سيستمر حتى نهاية شهر يناير الجاري، وإنه يضم مجموعة فريدة من القطع الأثرية، التي تروى روائع الفن القبطي، من بينها مجموعة الأيقونات، تمثل ميلاد السيد المسيح، وبعض الرموز القبطية المنفذة بأساليب فنية مختلفة، ومشغولات خشبية بالإضافة إلى الصناعات الخزفية والفخار المستخدمة في الأديرة والكنائس.

وأضافت أن المعرض يضم أيضاً مجموعة من اللوحات الفنية، لفنانين عالميين تجسد مشهد «البشارة»، بما في ذلك لوحات لأشهر فناني عصر النهضة الأوروبي، كما يشمل نموذجاً يحاكي مزود البقر الذي ولد فيه السيد المسيح، إلى جانب مجموعة من الفيديوهات الوثائقية التي تسرد رحلة العائلة المقدسة في مصر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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