طقس الغد، الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق وتنصح بالقيادة البطيئة - أخبار كلمتك

طقس الغد، الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق وتنصح بالقيادة البطيئة - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يعيد الداعية محمد أبو بكر للخطابة، والشيخ يعلق - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يعيد الداعية محمد أبو بكر للخطابة، والشيخ يعلق - أخبار كلمتك

تامر حسين ومدين يتعاونان مع أحمد سعد بأغنية "حبيبنا" - أخبار كلمتك

تامر حسين ومدين يتعاونان مع أحمد سعد بأغنية "حبيبنا" - أخبار كلمتك

شقيقة زوجة ماهر الأسد تعود لسوريا بعد غياب 17 سنة - أخبار كلمتك

شقيقة زوجة ماهر الأسد تعود لسوريا بعد غياب 17 سنة - أخبار كلمتك

عاجل:عجز كبير في هذا الأمر الخاص بعدن - أخبار كلمتك

عاجل:عجز كبير في هذا الأمر الخاص بعدن - أخبار كلمتك

فرنسا تعلن موقفها من الحرب في البيضاء - أخبار كلمتك

فرنسا تعلن موقفها من الحرب في البيضاء - أخبار كلمتك

عاجل:مصادر تكشف آخر مستجدات معارك حنكة آل مسعود والحوثيون في البيضاء والحكومة تصرح - أخبار كلمتك

عاجل:مصادر تكشف آخر مستجدات معارك حنكة آل مسعود والحوثيون في البيضاء والحكومة تصرح - أخبار كلمتك

في ذكرى ميلاد عبد الناصر.. «العربي الناصري»: اتحدوا لمواجهة الطوفان الذي يهدد وطننا العربي - أخبار كلمتك

في ذكرى ميلاد عبد الناصر.. «العربي الناصري»: اتحدوا لمواجهة الطوفان الذي يهدد وطننا العربي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صاحب قدرات تمثيلية كبيرة.. مبدعون عن شكري سرحان: أعماله علامة فارقة في تاريخ السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صاحب قدرات تمثيلية كبيرة.. مبدعون عن شكري سرحان: أعماله علامة فارقة في تاريخ السينما - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - البنجاوي: «يا عم يا زمار» نقطة تحول في مسار الأغاني باللهجة الصعيدية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - البنجاوي: «يا عم يا زمار» نقطة تحول في مسار الأغاني باللهجة الصعيدية - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

كريم الحسيني ينشر صورة من كواليس التحضير لمسلسل "وش سعد" - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
كريم الحسيني ينشر صورة من كواليس التحضير لمسلسل "وش سعد" - أخبار كلمتك

كريم الحسيني ينشر صورة من كواليس التحضير لمسلسل "وش سعد" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 06:20 مساءً - نشر الفنان كريم الحسيني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، صورة من كواليس التحضير لمسلسل “ وش سعد”، الذي يشارك في بطولته ويعرض في موسم دراما رمضان المقبل.

مسلسل وش سعد

وعلق كريم قائلا: “وش سعد، رمضان٢٠٢٥ بإذنك يارب كرمك وتوفيقك يارب ، تأليف حسام موسى اللى بحب الشغل معاه وكان تميمة حظ ووش سعد عليا، واخراج حبيبي اللى بحب الشغل معاه محمد حمدى المخرج  اللى دمه خفيف اللى بيحب الممثل"

وأضاف: “ مخرج منفذ علاء عبدالله وانتاج ممدوح شاهين.. اللهم لك الحمد والشكر على نعمة الشغل مع الصُحاب”

يذكر أن مسلسل وش سعد من بطولة أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، صلاح عبد الله، أحمد صيام، علاء مرسي، محمد الصاوي، عايدة رياض، دنيا المصري، حامد الشراب، مروة الأزلي، ونجم الخليج أحمد صالح".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مشاهير العرب - دينا فؤاد تتصدر التريند بسبب مسلسل حكيم باشا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق