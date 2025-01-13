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توقعات بسقوط أمطار على هذه المدن غدا - أخبار كلمتك

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توقعات بسقوط أمطار على هذه المدن غدا - أخبار كلمتك

توقعات بسقوط أمطار على هذه المدن غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 10:10 مساءً - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة غدا الثلاثاء على شمال الصعيد ومدينتين حلايب وشلاتتين على فترات متقطعة.


 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء  ، حيث يسود طقس مائلا للدفء على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد،معتدلا على السواحل الشمالية، دافئا عل  جنوب البلاد،شديد للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على اغلب الأنحاء.


الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا


ومن المتوقع أن  يسود طقس مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدلا على السواحل الشمالية ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى:  13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى: 15

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى:12

 

الارصاد تعلن الظواهر الجوية غدا الثلاثاء

 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة  على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية  على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى  والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد غدا.

 

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية العديد من النصائح لمواجهة الشبورة المائية:


1_ القيادة ببطء شديد

2_ لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية


3_ اضاءة كشافات الشبورة المائية

4_  زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والسيارات الأخرى

5_ استعمال مساحات الزجاج باستمرار

6_ فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة

7_  استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الآخرون بوجودك


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية  استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا بقيم تتراوح من (4:3) درجة على أغلب الأنحاء ويستمر الارتفاع خلال الأيام القادمة

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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