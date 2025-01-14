اثار اعلان قناة عدن المستقلة عن تفويض المجلس الانتقالي بمظاهرة عدن جدلا واسعا.
وبحسب ناشطون فان مظاهرة خورمكسر كانت حقوقية وليست لتفويض الانتقالي خصوصا وانها ليست سياسية.
ونشرت قناة عدن المستقلة بيانا باسم المظاهرة الحاشدة بخورمكسر اكد على تفويض الشعب للانتقالي وقياداته.
جدل واسع عقب اعلان قناة الانتقالي تفويض الانتقالي بمظاهرة عدن - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:12 مساءً - كلمتك/خاص:
اثار اعلان قناة عدن المستقلة عن تفويض المجلس الانتقالي بمظاهرة عدن جدلا واسعا.
اثار اعلان قناة عدن المستقلة عن تفويض المجلس الانتقالي بمظاهرة عدن جدلا واسعا.
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