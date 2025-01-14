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جدل واسع عقب اعلان قناة الانتقالي تفويض الانتقالي بمظاهرة عدن - أخبار كلمتك

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جدل واسع عقب اعلان قناة الانتقالي تفويض الانتقالي بمظاهرة عدن - أخبار كلمتك

جدل واسع عقب اعلان قناة الانتقالي تفويض الانتقالي بمظاهرة عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 02:12 مساءً - كلمتك/خاص:

اثار اعلان قناة عدن المستقلة عن تفويض المجلس الانتقالي بمظاهرة عدن جدلا واسعا.
وبحسب ناشطون فان مظاهرة خورمكسر كانت حقوقية وليست لتفويض الانتقالي خصوصا وانها ليست سياسية.
ونشرت قناة عدن المستقلة بيانا باسم المظاهرة الحاشدة بخورمكسر اكد على تفويض الشعب للانتقالي وقياداته.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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