عاجل:الاعلان عن صرف زيادة بالمرتب لهؤلاء بعدن - أخبار كلمتك

تؤكد السلطة المحلية بالعاصمة عدن أنها تقف إلى جانبكم في مطالبكم العادلة والمشروعة، والموجهة إلى الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لمعالجة قضاياكم بشكل جذري وشامل، وعلى رأس هذه القضايا تسليم المرتبات بوقتها دون تأخير، وإجراء هيكلة عادلة للأجور تضمن لكم حياة كريمة وتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها جميعًا.

إن السلطة المحلية ملتزمة بالوقوف معكم على الدوام وقد حرصت على صرف الزيادة الشهرية المقدرة بـ30 ألف ريال للشهر الثاني على التوالي، تقديرًا لكم ولدوركم العظيم في بناء الأجيال وندرك تمامًا أن هذه الزيادة، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لا تساوي الكثير، لكنها تأتي في إطار جهودنا المستمرة والمُتاح لديها لدعمكم حتى تحقيق مطالبكم. وكما تعلمون أن السلطة المحلية أقرت صرف الزيادة من إيرادات السلطة المحلية ومن حساب التنمية في المجلس المحلي، تأكيدًا على التزامنا بدعم قطاع التعليم والمعلمين الكرام بأقصى ما نملك من إمكانيات.

إننا على دراية تامة بأن المرتبات الحالية ضئيلة جدًا، وقد وضعنا هذا الملف على الطاولة في لقاء الحكومة وفي أكثر من لقاء، وشددت على ضرورة انتظام صرفها -على ضآلتها- والعمل على تحسينها من خلال إعادة هيكلة الأجور بما يليق بجهودكم وتضحياتكم.

إننا ندعوكم، يا معلمي عدن الشرفاء، الذين كنتم ولا زلتم صامدين ومكافحين من أجل أبنائنا واستمرارية العملية التعليمية منذ تحرير العاصمة عدن، إلى العودة إلى مدارسكم ومباشرة عملكم.

نثق في وطنيتكم وإخلاصكم، وندرك أن رسالتكم السامية هي الركيزة الأساسية لبناء المستقبل والتعليم في عدن يحتاج إلى تضحياتنا جميعًا، من أجل أبنائنا ومن أجل مدينتنا الحبيبة، وعلينا جميعًا واجب الاستمرار في المطالبة بحقوقكم ومعالجة قضاياكم بما يضمن لكم حياة كريمة ومستقبلًا أفضل.

عملت السلطة المحلية خلال السنوات الثلاث الماضية على دعم قطاع التعليم بكل ما تملك من إمكانيات، بما في ذلك صرف طبيعة العمل والعلاوة السنوية لأكثر من عام إضافة إلى صرف حوافز للمتعاقدين في عدة أشهر، كما عملنا على اعتماد طبيعة العمل والعلاوة السنوية ضمن الراتب، وهو ما تم إقراره من قِبل مجلس الوزراء أواخر العام 2023.

المعلمون الكرام..

تعلمون أن السلطة المحلية قدمت تدخلات متعددة بهدف استمرارية العملية التعليمية تقديرًا لنضالكم وجهودكم، رغم التحديات الكبيرة التي واجهتكم طوال هذه السنوات.

تؤكد السلطة المحلية أنها خلال اجتماع المكتب التنفيذي لشهر نوفمبر 2024 قد شددت على أن يحوز قطاع التعليم والمعلمين الأولوية، وأن تنال دعمًا استثنائيًا في خطة عمل العام 2025، إدراكًا لأهمية التعليم كأحد أعمدة التنمية والاستقرار في عدن.

صادر عن: السلطة المحلية بالعاصمة عدن.

