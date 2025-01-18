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شاب يقدم على قتل شاب اخر - أخبار كلمتك

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شاب يقدم على قتل شاب اخر - أخبار كلمتك

شاب يقدم على قتل شاب اخر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 18 يناير 2025 10:33 صباحاً - كلمتك/خاص:

لقي الشاب (ز. أ. ع) البالغ من العمر 22 عامًا، مصرعه بعد إصابته بطلقة نارية في الرقبة، وذلك في منطقة الجبارة بمريس، التابعة لمديرية قعطبة.

ووفقًا لبلاغ تلقتة الشرطة بالضالع ، فإن الحادثة وقعت إثر خلاف سابق بين الضحية والجاني، الذي تبين أنه يُدعى (إ. ف. ح) ويبلغ من العمر 20 عامًا، وهو عازب ويسكن في نفس المنطقة.

الجهات الأمنية فتحت تحقيقًا في الحادثة فور تلقيها البلاغ تمكنت على اثره من ضبط الجاني وإيداعه الحجز تمهيدا لاستكمال ملف القضية وإحالته للجهات القضائية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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