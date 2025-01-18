قال الصحفي نسيم البعيثي:نحذر البنوك في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية من استمرار دعمها للجماعة المصنفة على قائمة الإرهاب.
واضاف:وندعوها إلى نقل مراكز عملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن ،الإجراءات والعقوبات الدولية ستشملها كما شملت أمس بنك اليمن والكويت، نؤكد أن هذا الإجراء سيكون بمثابة إنقاذ لهذه البنوك من تبعات العقوبات.
بنوك صنعاء مهددة بالعقوبات الامريكية ماذا يحدث - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 18 يناير 2025 12:57 مساءً - كلمتك/خاص:
قال الصحفي نسيم البعيثي:نحذر البنوك في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية من استمرار دعمها للجماعة المصنفة على قائمة الإرهاب.
قال الصحفي نسيم البعيثي:نحذر البنوك في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية من استمرار دعمها للجماعة المصنفة على قائمة الإرهاب.
0 تعليق