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بنوك صنعاء مهددة بالعقوبات الامريكية ماذا يحدث - أخبار كلمتك

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بنوك صنعاء مهددة بالعقوبات الامريكية ماذا يحدث - أخبار كلمتك

بنوك صنعاء مهددة بالعقوبات الامريكية ماذا يحدث - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 18 يناير 2025 12:57 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي نسيم البعيثي:نحذر البنوك في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية من استمرار دعمها للجماعة المصنفة على قائمة الإرهاب.
واضاف:وندعوها إلى نقل مراكز عملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن ،الإجراءات والعقوبات الدولية ستشملها كما شملت أمس بنك اليمن والكويت، نؤكد أن هذا الإجراء سيكون بمثابة إنقاذ لهذه البنوك من تبعات العقوبات.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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