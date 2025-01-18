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موقف جديد غير متوقع للحو ثيين من العمليات ضد "إسرائيل" - أخبار كلمتك

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موقف جديد غير متوقع للحو ثيين من العمليات ضد "إسرائيل" - أخبار كلمتك

موقف جديد غير متوقع للحو ثيين من العمليات ضد "إسرائيل" - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 18 يناير 2025 08:57 صباحاً - كلمتك/ خاص

أعلنت جماعة الحوثي موقفاً جديداً من عمليات استهداف عمق "إسرائيل" وقرار حظر ملاحتها في البحرين الأحمر والعربي ، بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال محافظ ذمار عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد البخيتي في تدوينة على ( إكس): عملياتنا العسكرية لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة وبدخول الاتفاق حيز التنفيذ.

مضيفاً : نأمل إلتزام الكيان الصهيوني وداعميه بوقف العمليات العسكرية بمجرد التوقيع على الاتفاق لان استمرارها يعني سفك المزيد من الدماء بلا هدف، إلا أنهم أصروا على التجرد من كل القيم.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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