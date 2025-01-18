موقف جديد غير متوقع للحو ثيين من العمليات ضد "إسرائيل" - أخبار كلمتك

أعلنت جماعة الحوثي موقفاً جديداً من عمليات استهداف عمق "إسرائيل" وقرار حظر ملاحتها في البحرين الأحمر والعربي ، بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال محافظ ذمار عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد البخيتي في تدوينة على ( إكس): عملياتنا العسكرية لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة وبدخول الاتفاق حيز التنفيذ.

مضيفاً : نأمل إلتزام الكيان الصهيوني وداعميه بوقف العمليات العسكرية بمجرد التوقيع على الاتفاق لان استمرارها يعني سفك المزيد من الدماء بلا هدف، إلا أنهم أصروا على التجرد من كل القيم.