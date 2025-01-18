وزير سابق: لهذا السبب الاختراقات الأمنية التي تحاول جماعة الحوثي القيام بها في هذه المدن أمر متوقع حدوثه - أخبار كلمتك

قال وزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب فتح ان الاختراقات الأمنية التي تحاول الميليشيات المسلحة الحوثية القيام بهافي المحافظات المحررة وبالذات مارب وتعز ..امر متوقع ووممكن حدوثه..
واضاف : نحن شعب رغم الحرب لازال التداخل الشعبي قائم بين مكوناته رغم كل محاولات الميليشيات الحوثية تفكيكه وزرع عوامل طائفية وعنصرية للقيام بذلك تنفيذالمشروع عنصري طائفي.
وتابع: الاهم من كل ذلك قيام الاجهزة الامنية بردع العناصر المخترقة.
واختتم: ماحدث في مأرب ويتكرر في تعز والعاصمة الموقتة عدن انموذجا ليقضة الاجهزة الامنية وحزمها...
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