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وزير سابق: لهذا السبب الاختراقات الأمنية التي تحاول جماعة الحوثي القيام بها في هذه المدن أمر متوقع حدوثه - أخبار كلمتك

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وزير سابق: لهذا السبب الاختراقات الأمنية التي تحاول جماعة الحوثي القيام بها في هذه المدن أمر متوقع حدوثه - أخبار كلمتك

وزير سابق: لهذا السبب الاختراقات الأمنية التي تحاول جماعة الحوثي القيام بها في هذه المدن أمر متوقع حدوثه - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 18 يناير 2025 11:13 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال وزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب فتح ان ‏الاختراقات الأمنية التي تحاول الميليشيات المسلحة الحوثية القيام بهافي المحافظات المحررة وبالذات مارب وتعز ..امر متوقع ووممكن حدوثه..

واضاف : نحن شعب رغم الحرب لازال التداخل الشعبي قائم بين مكوناته رغم كل محاولات الميليشيات الحوثية تفكيكه وزرع عوامل طائفية وعنصرية للقيام بذلك تنفيذالمشروع عنصري طائفي.

وتابع: الاهم من كل ذلك قيام الاجهزة الامنية بردع العناصر المخترقة.

واختتم: ماحدث في مأرب ويتكرر في تعز والعاصمة الموقتة عدن انموذجا ليقضة الاجهزة الامنية وحزمها...

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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