من هو رئيس مجلس إدارة بنك اليمن والكويت المعاقب أمريكيا - أخبار كلمتك

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار بسبب دعمه المالي للحوثيين باعتبارها منظمة إرهابية، تهاجم المصالح الاميريكيه والشركاء الإقليميين للولايات المتحدة والتجارة المشروعة في البحر الأحمر.. فمن هو رئيس هذا البنك .
عبدالملك الثور رئيس مجلس ادارة بنك اليمن والكويت الذي اتخذت بحقه العقوبات ويعمل مستشار رئيس البنك المركزي الحوثي.
يحمل الجنسية التركية الى جانب جنسيته اليمنية
ويعد المصرفي الاول الذي يعتمد عليه الحوثيون.
ارتبط بعلاقة قوية بمعين عبدالملك من خلال علاقة نسبه محمد شهاب بمعين.
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