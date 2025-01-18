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من هو رئيس مجلس إدارة بنك اليمن والكويت المعاقب أمريكيا - أخبار كلمتك

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من هو رئيس مجلس إدارة بنك اليمن والكويت المعاقب أمريكيا - أخبار كلمتك

من هو رئيس مجلس إدارة بنك اليمن والكويت المعاقب أمريكيا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 18 يناير 2025 01:48 مساءً - كلمتك/خاص:

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار بسبب دعمه المالي للحوثيين باعتبارها منظمة إرهابية، تهاجم المصالح الاميريكيه والشركاء الإقليميين للولايات المتحدة والتجارة المشروعة في البحر الأحمر.. فمن هو رئيس هذا البنك .

 

عبدالملك الثور رئيس مجلس ادارة بنك اليمن والكويت الذي اتخذت بحقه العقوبات ويعمل مستشار رئيس البنك المركزي الحوثي.

يحمل الجنسية التركية الى جانب جنسيته اليمنية

ويعد المصرفي الاول الذي يعتمد عليه الحوثيون.

 

ارتبط بعلاقة قوية بمعين عبدالملك من خلال علاقة نسبه محمد شهاب بمعين.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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