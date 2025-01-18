أيمن الجميل: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.1% تعزز ثقة مؤسسات الائتمان الدولية وتجذب الاستثمارات - أخبار كلمتك

أيمن الجميل: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.1% تعزز ثقة مؤسسات الائتمان الدولية وتجذب الاستثمارات - أخبار كلمتك

"الشباب" تطلق مبادرة يوم الخير لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا على مواجهة طقس الشتاء  - أخبار كلمتك

"الشباب" تطلق مبادرة يوم الخير لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا على مواجهة طقس الشتاء  - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة نيوكاسل وبورنموث في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة نيوكاسل وبورنموث في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بسلام عادل وشامل بين فلسطين وإسرائيل يقوم على حل الدولتين - أخبار كلمتك

الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بسلام عادل وشامل بين فلسطين وإسرائيل يقوم على حل الدولتين - أخبار كلمتك

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة.. تفاصيل التقديم - أخبار كلمتك

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة.. تفاصيل التقديم - أخبار كلمتك

السيسي: نقدر دور الجيش الليبي في القضاء على التنظيمات الإرهابية شرق ليبيا - أخبار كلمتك

السيسي: نقدر دور الجيش الليبي في القضاء على التنظيمات الإرهابية شرق ليبيا - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد أهمية التنسيق بين جميع الأطراف الليبية لبلورة خارطة سياسية متكاملة - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد أهمية التنسيق بين جميع الأطراف الليبية لبلورة خارطة سياسية متكاملة - أخبار كلمتك

قرارات عبد اللطيف تثير الغضب، والنشطاء: العيال تعبت من كتر الامتحانات وأعمال السنة «كارثة» - أخبار كلمتك

قرارات عبد اللطيف تثير الغضب، والنشطاء: العيال تعبت من كتر الامتحانات وأعمال السنة «كارثة» - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا - أخبار كلمتك

أمهات مصر: سهولة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات وشكاوى من العربي بالدقهلية - أخبار كلمتك

أمهات مصر: سهولة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات وشكاوى من العربي بالدقهلية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

اليافعي : هذه حقيقة إحتلال جزيرة سقطرى من قبل الإمارات - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اليافعي : هذه حقيقة إحتلال جزيرة سقطرى من قبل الإمارات - أخبار كلمتك

اليافعي : هذه حقيقة إحتلال جزيرة سقطرى من قبل الإمارات - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 18 يناير 2025 01:48 مساءً - كلمتك/ خاص

قال الإعلامي ياسر اليافعي‏ لطالما روجت الآلة الإعلامية لمليشيا الحوثي وجماعة الإخوان مزاعم عن "احتلال" جزيرة سقطرى من قِبَل ‎#الإمارات ، وأن دخول اليمنيين إليها ممنوع.

واضاف : للأسف، انطلت هذه الدعاية على الكثير من البسطاء بسبب تحكم العاطفة وانتشار الجهل والأمية.

واختتم أن التوافد المستمر لمشاهير من الشمال، من مناطق سيطرة الحوثيين، وقيادات الشرعية، بمن فيهم قيادات إخوانية، إلى جزيرة سقطرى بشكل أسبوعي وإشادتهم بالاستقرار الأمني وحسن الاستقبال، يفضح هذه الأكاذيب ويدحض كل ما روجت له تلك الآلة الإعلامية.
الحقيقة واضحة، والمزاعم تتهاوى أمام الواقع.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

إخترنا لك

عاجل :مناشدات عاجلة بنزول قوة أمنية لفض نزاع مسلح في أحد أسواق تعز - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق