اليافعي : هذه حقيقة إحتلال جزيرة سقطرى من قبل الإمارات - أخبار كلمتك

قال الإعلامي ياسر اليافعي‏ لطالما روجت الآلة الإعلامية لمليشيا الحوثي وجماعة الإخوان مزاعم عن "احتلال" جزيرة سقطرى من قِبَل ‎#الإمارات ، وأن دخول اليمنيين إليها ممنوع.

واضاف : للأسف، انطلت هذه الدعاية على الكثير من البسطاء بسبب تحكم العاطفة وانتشار الجهل والأمية.

واختتم أن التوافد المستمر لمشاهير من الشمال، من مناطق سيطرة الحوثيين، وقيادات الشرعية، بمن فيهم قيادات إخوانية، إلى جزيرة سقطرى بشكل أسبوعي وإشادتهم بالاستقرار الأمني وحسن الاستقبال، يفضح هذه الأكاذيب ويدحض كل ما روجت له تلك الآلة الإعلامية.

الحقيقة واضحة، والمزاعم تتهاوى أمام الواقع.

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