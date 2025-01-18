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مواطنون يطالبون بسرعة استكمال إصلاح أحد أهم شوارع مدينة تعز - أخبار كلمتك

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مواطنون يطالبون بسرعة استكمال إصلاح أحد أهم شوارع مدينة تعز - أخبار كلمتك

مواطنون يطالبون بسرعة استكمال إصلاح أحد أهم شوارع مدينة تعز - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 18 يناير 2025 10:53 صباحاً - كلمتك/ خاص

طالب مواطنون بسرعة استكمال أعمال الصيانة في أحد أهم شوارع مدينة تعز .

وقال مواطنون بأنهم كل صباح يمرون من شارع المالية بتعز آملين أن يتم استكمال أعمال الصيانة إلا أن الشارع على حاله .

وناشد مواطنون الجهات المختصة بسرعة التدخل لاستكمال اصلاح شارع المالية كون شارع هام وحيوي

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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