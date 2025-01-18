أيمن الجميل: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.1% تعزز ثقة مؤسسات الائتمان الدولية وتجذب الاستثمارات - أخبار كلمتك

أيمن الجميل: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.1% تعزز ثقة مؤسسات الائتمان الدولية وتجذب الاستثمارات - أخبار كلمتك

"الشباب" تطلق مبادرة يوم الخير لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا على مواجهة طقس الشتاء  - أخبار كلمتك

"الشباب" تطلق مبادرة يوم الخير لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا على مواجهة طقس الشتاء  - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة نيوكاسل وبورنموث في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة نيوكاسل وبورنموث في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بسلام عادل وشامل بين فلسطين وإسرائيل يقوم على حل الدولتين - أخبار كلمتك

الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بسلام عادل وشامل بين فلسطين وإسرائيل يقوم على حل الدولتين - أخبار كلمتك

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة.. تفاصيل التقديم - أخبار كلمتك

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة.. تفاصيل التقديم - أخبار كلمتك

السيسي: نقدر دور الجيش الليبي في القضاء على التنظيمات الإرهابية شرق ليبيا - أخبار كلمتك

السيسي: نقدر دور الجيش الليبي في القضاء على التنظيمات الإرهابية شرق ليبيا - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد أهمية التنسيق بين جميع الأطراف الليبية لبلورة خارطة سياسية متكاملة - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد أهمية التنسيق بين جميع الأطراف الليبية لبلورة خارطة سياسية متكاملة - أخبار كلمتك

قرارات عبد اللطيف تثير الغضب، والنشطاء: العيال تعبت من كتر الامتحانات وأعمال السنة «كارثة» - أخبار كلمتك

قرارات عبد اللطيف تثير الغضب، والنشطاء: العيال تعبت من كتر الامتحانات وأعمال السنة «كارثة» - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا - أخبار كلمتك

أمهات مصر: سهولة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات وشكاوى من العربي بالدقهلية - أخبار كلمتك

أمهات مصر: سهولة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات وشكاوى من العربي بالدقهلية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

التشكيل الرسمي لمباراة نيوكاسل وبورنموث في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
التشكيل الرسمي لمباراة نيوكاسل وبورنموث في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة نيوكاسل وبورنموث في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 02:01 مساءً - الدوري الإنجليزي، أعلن المديران الفنيان لفريقي نيوكاسل يونايتد وبورنموث، التشكيل الرسمي للقاء الذي سيقام بعد قليل على ملعب سانت جيمس بارك في أولى مباريات الجولة الثانية والعشرين للدوري الإنجليزي.

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام بورنموث 

be61ccde57.jpg

تشكيل بورنموث أمام نيوكاسل يونايتد 

8d42a114b1.jpg

 ويدخل نيوكاسل يونايتد المباراة، وهو منتشي بتحقيق خمسة انتصارات متتالية في آخر خمس مباريات خاضها في كل المسابقات سواء الدوري الإنجليزي الممتاز أو كأس رابطة المحترفين أو كأس الاتحاد الإنجليزي، وهو ما وضع نيوكاسل في المركز الرابع لبطولة الدوري الإنجليزي وهو المركز المؤهل لبطولة دوري أبطال أوربا في الموسم المقبل ويعد الهدف الرئيسي للماكبيث هذا الموسم.


على  الجانب الآخر يمر أيضا فريق بورنموث، بحالة طيبة حيث يحتل المركز الثامن وبفارق أربعة نقاط فقط عن المركز الرابع وبالتالي فإن الفريق يقاتل من أجل التواجد بين الكبار هذا الموسم خلال المباريات القادمة.

 التقى نيوكاسل يونايتد مع بورنموث في  28 مباراة عبر تاريخهما في الدوري الانجليزي، وحقق نيوكاسل الفوز في 14 مباراة، بينما فاز بورنموث في ثمانية مباريات، وتعادل الفريقين في  6 مباريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 12:11 - بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق