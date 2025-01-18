الرياضة - 08:51 - البلطي بـ 74 جنيها.. أسعار السمك والجمبري اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 08:51 صباحاً - أسعار السمك والجمبري.. تباينت أسعار السمك والجمبري اليوم السبت 18 يناير 2025، داخل سوق العبور لتجارة الجملة، خلال التعاملات الصباحية.

أسعار السمك والجمبري اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار السمك والجمبري اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر السمك البلطي اليوم

- سعر السمك البلطي الكبير اليوم، يتراوح ما بين 72 و74 جنيهًا للكيلو.

- سعر السمك البلطي الوسط، ما بين 68 و70 جنيها للكيلو.

- أما عن السمك البلطي الأسواني، فيتراوح سعره اليوم من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر السمك الفيليه البلطي المجمد، إلى ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك اليوم السبت 18 يناير 2025

- سجل «السُّبيط - كاليماري» اليوم، سعرًا يتراوح ما بين 200 و340 جنيها.

- سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، يتراوح ما بين 75 و125 جنيهًا.

- تراوح سعر الكابوريا اليوم من 40 إلى 150 جنيهًا.

- سعر سمك «القاروص - لوت»، سجل من 150 إلى 350 جنيهًا.

- بلغ سعر سمك الوقار اليوم من 150 إلى 350 جنيهًا.

- سعر كيلو الدنيس، يتراوح ما بين 90 و260 جنيهًا.

- بلغ سعر البوري من 120 إلى 180 جنيهًا.

- بينما سجل السمك البوري الأصغر حجمًا، من 90 لـ 110 جنيهات.

أسعار الجمبري اليوم السبت 18 يناير 2025

- سجل الجمبري الجامبو، سعرًا يتراوح بين 560 و700 جنيه للكيلو.

- سعر الجمبري كبير الحجم، يبلغ ما بين 510 و550 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر الجمبري متوسط الحجم، ما بين 360 و500 جنيه للكيلو.

- سعر الجمبري صغير الحجم، يتراوح ما بين 150 و350 جنيهًا للكيلو.

- أما عن الجمبري المجمد، فثبت سعره ما بين 175 و425 جنيهًا للكيلو