الرياضة - 09:31 - عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 09:31 صباحاً - واصل سعر الذهب سلسلة تراجعاته، في مستهل تعاملات اليوم السبت 18 يناير 2025، حيث سجل سعر عيار 21 نحو 3775 جنيهًا للبيع، و3750 جنيهًا للشراء، متراجعا بذلك 5 جنيهات عن آخر تحديث له منذ نصف ساعة، حيث كان عيار 21 مسجلا نحو 3780 جنيهًا للبيع و3755 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب الآن

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الآن في أسواق الصاغة بمصر نحو 4314.25 جنيه للبيع، و4285.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

ووصل سعر الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم السبت 18 يناير 2025 في الأسواق إلى 3954.75 جنيهًا للبيع، و3928.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وحقق سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم السبت نحو 3775 جنيهًا للبيع، و3750 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل في محال المجوهرات والأسواق نحو 3235.75 جنيه للبيع، و3214.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم السبت نحو 2516.75 جنيه للبيع، و2500 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 الآن في الأسواق إلى 2157.25 جنيه للبيع، و2142.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 18 يناير 2025 نحو 30200 جنيهًا للبيع، و30000 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

وسجلت أسعار أوقية الذهب الآن نحو 2703.38 دولار للبيع، و2702.33 دولار للشراء.

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 18 يناير 2025 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4314.25 جنيه 4285.75 جنيه عيار 22 3954.75 جنيها 3928.5 جنيه عيار 21 3775 جنيها 3750 جنيها عيار 18 3235.75 جنيه 3214.25 جنيه عيار 14 2516.75 جنيه 2500 جنيه عيار 12 2157.25 جنيه 2142.75 جنيه

سعر الذهب في مصر

وتختلف أسعار المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين محل وآخر حيث تتراوح بين 30 و65 جنيهًا، وذلك باختلاف سعر الذهب والعيار، حيث تصل في الأغلب نسبة المصنعية بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

توقعات سعر الذهب الفترة القادمة

تشير التوقعات في سوق الذهب أن يستمر استقرار البورصة العالمية للذهب عند 2700 دولار، مما يعكس استقرار السوق العالمي على مستويات سعر الذهب في مصر بالتزامن مع توقف التداول العالمي على الذهب