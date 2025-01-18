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الهنا اللي أنا فيه يحتل المرتبة الثانية بين إيرادات الأفلام - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 11:51 صباحاً -  يعرض في الوقت الحالي، فيلم الهنا اللي أنا فيه بدور العرض السينمائي والذي يقوم ببطولته كريم محمود عبد العزيز.

إيرادات فيلم الهنا اللي أنا فيه 

 وحقق فيلم الهنا اللي أنا فيه لكريم محمود عبّد العزيز إيرادات 1.097.488 جنيه  أمس الجمعة في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي.

 

تفاصيل فيلم الهنا اللي أنا فيه 

 وفيلم “الهنا اللي أنا فيه” يشارك في بطولته رفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز كل من الفنانة دينا الشربيني وياسمين رئيس والفنانة مريم الجندي، وغيرهم. 

 

والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويعد التعاون الأول بين كريم محمود عبد العزيز والسيناريست أيمن بهجت قمر وأيضًا المخرج خالد مرعي.

 

كريم محمود عبد العزيز

 وفي سياق آخر، يستعد الفنان كريم محمود عبد العزيز لتصوير الجزء الثالث من مسلسل “البيت بيتي” رفقة الفنان مصطفى خاطر، حيث حقق الجزءان الأول والثاني نجاحًا كبيرًا.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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