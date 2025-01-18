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"بيت ملعون"..جديد أسماء حامد في معرض القاهرة للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

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"بيت ملعون"..جديد أسماء حامد في معرض القاهرة للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

"بيت ملعون"..جديد أسماء حامد في معرض القاهرة للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 03:15 مساءً -  

تخيل أن تتلقى دعوة غامضة لزيارة "بيتٍ ملعونٍ"، فما الذي سيخطر ببالك؟ هذا هو السؤال الذي تطرحه الروائية والأديبة أسماء حامد في روايتها الجديدة التي تحمل الاسم نفسه، ومن المقرر عرضها ضمن فعاليات الدورة الجديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب التي تنطلق نهاية الأسبوع الجاري.

رواية "البيت الملعون" تمثل تحولًا جذريًا في مسيرة الكاتبة، حيث تنتقل من عالم الرومانسية إلى عالم الرعب والغموض، حيث  تتميز الرواية  بأجوائها القاتمة والمشحونة بالرعب.

الروائية أسماء حامد، كلمتك

تستخدم الكاتبة أسماء حامد في روايتها لغة سلسة وواضحة لوصف الأحداث، مما يخلق لدى القارئ شعورًا بالخوف والترقب، ويجعله يشعر وكأنه يمشي في أروقة المنزل الملعون الذي يشهد الأحداث مع بطلة الرواية فريدة التي تواجه سلسلة من الأحداث الغريبة والمخيفة التي تهدد حياتها في كل لحظة. تسعى فريدة جاهدة لفك شفرة اللغز المحيط بالبيت الملعون، وتكشف عن أسرار مرعبة دفنت في أعماق الماضي. فهل ستنجح فريدة في فك شفرة اللغز فعلا، وكيف؟ هل ستكشف فريدة عن حقيقة الرسالة المرعبة؟ ما هو مصير البيت الملعون؟ هذه الأسئلة وغيرها تجيب عنها الرواية.

صدر لـ"أسماء حامد" -التي اشتهرت بأعمالها الرومانسية- مجموعتان قصصيتان: الأولى "حب العمر"، والثانية "موعد مع الفراق".

 

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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