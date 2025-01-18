"بيت ملعون"..جديد أسماء حامد في معرض القاهرة للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 03:15 مساءً -

تخيل أن تتلقى دعوة غامضة لزيارة "بيتٍ ملعونٍ"، فما الذي سيخطر ببالك؟ هذا هو السؤال الذي تطرحه الروائية والأديبة أسماء حامد في روايتها الجديدة التي تحمل الاسم نفسه، ومن المقرر عرضها ضمن فعاليات الدورة الجديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب التي تنطلق نهاية الأسبوع الجاري.

رواية "البيت الملعون" تمثل تحولًا جذريًا في مسيرة الكاتبة، حيث تنتقل من عالم الرومانسية إلى عالم الرعب والغموض، حيث تتميز الرواية بأجوائها القاتمة والمشحونة بالرعب.

الروائية أسماء حامد، كلمتك

تستخدم الكاتبة أسماء حامد في روايتها لغة سلسة وواضحة لوصف الأحداث، مما يخلق لدى القارئ شعورًا بالخوف والترقب، ويجعله يشعر وكأنه يمشي في أروقة المنزل الملعون الذي يشهد الأحداث مع بطلة الرواية فريدة التي تواجه سلسلة من الأحداث الغريبة والمخيفة التي تهدد حياتها في كل لحظة. تسعى فريدة جاهدة لفك شفرة اللغز المحيط بالبيت الملعون، وتكشف عن أسرار مرعبة دفنت في أعماق الماضي. فهل ستنجح فريدة في فك شفرة اللغز فعلا، وكيف؟ هل ستكشف فريدة عن حقيقة الرسالة المرعبة؟ ما هو مصير البيت الملعون؟ هذه الأسئلة وغيرها تجيب عنها الرواية.

صدر لـ"أسماء حامد" -التي اشتهرت بأعمالها الرومانسية- مجموعتان قصصيتان: الأولى "حب العمر"، والثانية "موعد مع الفراق".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.