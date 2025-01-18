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ضربة قاصمة لـ ليلى علوي بدور العرض بسبب المستريحة - أخبار كلمتك

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ضربة قاصمة لـ ليلى علوي بدور العرض بسبب المستريحة - أخبار كلمتك

ضربة قاصمة لـ ليلى علوي بدور العرض بسبب المستريحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 11:51 صباحاً -  حقق فيلم المستريحة الذى تقوم ببطولته الفنانة ليلى علوى إيرادات ليلة أمس الجمعة  625 جنيها، مما جعله يحتل المرتبة الأخيرة بين الأفلام المعروضة معه في نفس التوقيت، وأصبح العمل مهدد بالانسحاب من دور العرض بسبب قلة إيراداته.

 

فيلم المستريحة 

 وتقدم ليلى علوي في الفيلم دور المستريحة، وتدور القصة عن "شاهيناز المرعشلي" وهي سيدة تعود بعد 20 سنة من الهروب إلى مصر، وتحاول أن تستعيد ماسة ثمينة دفىْتها قبل هروبها، ومن ضمن محاولاتها لاستعادة تلك الماسة تجسد شاهيناز شخصية ليلى علوي الممثلة مستخدمة التشابه بينهما.

 

أبطال فيلم المستريحة 

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب ليلى علوي عدد من كبار النجوم أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل بالإضافة لعدد من النجوم الشباب منهم مصطفى غريب، ونور قدري، وعمرو وهبة، ومحمود الليثي، وعبد الرحمن ظاظا.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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