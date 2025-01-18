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وزير الإسكان يتفقد عددا من المحاور والطرق بمدينة العاشر من رمضان - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان يتفقد عددا من المحاور والطرق بمدينة العاشر من رمضان - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يتفقد عددا من المحاور والطرق بمدينة العاشر من رمضان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 03:01 مساءً - تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، عددا من المحاور والطرق بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الجهاز.

واستمع المهندس شريف الشربيني إلى جهود إنشاء وصيانة كافة الطرق والمحاور بالمدينة، وأوضح المهندس علاء عبد اللاه أن الأعمال شملت تطوير بوابة المدينة من مدخل رقم 1من طريق القاهرة _ الإسماعيلية الصحراوي، وبوابة المدينة من مدخل 2 من طريق بلبيس العاشر، وتطوير المحاور الرئيسية بالمدينة، ومنها تطوير ورفع كفاءة محور أبوبكر الصديق ومحور خالد بن الوليد، وجارٍ تطوير محور الإمام الشافعي، ومحور علي بن أبي طالب، وجارٍ البدء في رفع كفاءة وتطوير بعض المحاور مثل: محور قوات الأمن، محور عثمان بن عفان، محور عمر بن الخطاب، بجانب أعمال تطوير بعض الميادين، والتي تشمل تطوير ورفع كفاءة ميدان بمدخل المدينة الرئيسي من طريق مصر إسماعيلية الصحراوي عند حديقة الكفراوي، وكذا أعمال تطوير الزراعات بالمحاور الرئيسية بالمدينة، كما تم تركيب أعمدة سارية "هاي ماست" عالية الكفاءة لإنارة عدد من الميادين الرئيسية.

وخلال الجولة، وجه الوزير بأن يكون التطوير شاملا بكافة المحاور والميادين بالمدينة والتنسيق مع المصانع والشركات بتنسيق المناطق المحيطة بها، وتقسيم قطع الاراضي المطلة على طريق القاهرة _ الإسماعيلية لطرحها كفرص استثمارية لاستغلالها لاقامة مجتمع عمراني متكامل.

كما وجّه بالاهتمام بكافة أعمال النظافة بالطرق واستغلال قطع الأراضي غير المستغلة لتعظيم الاستفادة منها، وكلف الوزير مسئولي التخطيط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوضع مخطط لاستغلال وطرح كافة قطع الأراضي الشاغرة، وخصوصا المطلة على الطرق الرئيسية.

وأكد الوزير ضرورة الاهتمام بالأرصفة للمشاه بكافة الطرق والاهتمام بالزراعات بالجزر منتصف الطريق والميادين الموجودة بها، بجانب الصيانة الدورية للطرق والمتابعة مع الشركات المنفذة لكافة هذه الأعمال.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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