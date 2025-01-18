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«أولياء أمور مصر» يرصد مستوى امتحانات الصف الثالث الاعدادي باليوم الأول - أخبار كلمتك

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«أولياء أمور مصر» يرصد مستوى امتحانات الصف الثالث الاعدادي باليوم الأول - أخبار كلمتك

«أولياء أمور مصر» يرصد مستوى امتحانات الصف الثالث الاعدادي باليوم الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 03:01 مساءً - رصدت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، مستوى امتحانات الصف الثالث الإعدادي اليوم الموافق السبت 18 يناير.

أراء الطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضحت الحزاوي، في بيان لها، أن طلاب وأولياء الأمور محافظة الجيزة، قد أجمعوا على سهولة امتحان مادة اللغة العربية وجاءت أسئلة الامتحان مباشرة.

داليا الحزاوي

امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة

وأعرب طلاب محافظة القاهرة عن سعادتهم بامتحان مادة اللغة الإنجليزية المنعقد لهم صباح اليوم، موضحين أن هناك بعض الأسئلة البسيطة التي تفرق بين مستويات الطلاب، كما جاء امتحان الهندسة مناسب وسهل.

امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية

كما أكد الطلاب أن امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية المنعقد في محافظة الإسكندرية في مستوى الطالب المتوسط، موضحين أن هناك بعض الأسئلة في النصوص والقصة تحتاج للتركيز من الطالب.

امتحانات الشهادة الإعدادية في أسيوط

وجاء امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط في مستوي الطالب المتوسط، كما احتوى الامتحان على بعض الأسئلة التي تفرق بين الطالب المتميز من الطلاب الأخرين.

امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات الشهادة الإعدادية في القليوبية

وتباينت الأراء حول امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية، حيث أوضح بعض الطلاب أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، والبعض الأخر أن الامتحان كان صعبًا للغاية.

شكاوى أولياء الأمور من تأخر ورقة أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

وقد اشتكى أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية الممتحنين في أحد المدارس التابعة لإدارة العمرانية والهرم بتأخر استلام الورقة الامتحانية، مما أثار القلق والتوتر بين الطلاب خصوصًا أن مادة اللغة العربية تحتاج إلي وقت كافي للحل.

وقرر محافظ الجيزة، زيادة الوقت المخصص لامتحان اللغة العربية بالمدارس التي حدث بها تأخير في توزيع أسئلة الامتحان وتحويل المخالفين التحقيق للوقوف علي الملابسات ومجازاه المقصرين.

أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

وفي سياق آخر، تضمنت أسئلة امتحانات مادة اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية في العديد من المحافظات اختبارًا لقدرته على الفهم والتحليل، وعلى سبيل المثال، منها جمع بكلمة القلعة وجمع كلمة الدنيا وجمع كلمة النفس وجمع كلمة الإنسان.

تلقي الشكاوى والاستفسارات

وطالبت الحزاوي من الوزارة ضرورة توفير أرقام تليفونية لتلقي الشكاوى والاستفسارات والابلاغ عن صفحات الغش، مناشدة أولياء الأمور، عدم الزحام أمام مقار اللجان الامتحانية و ضرورة تهيئة المناخ الملائم للأبناء للتركيز في الامتحانات القادمة والاهتمام بالأطعمة الصحية.

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وانطلقت أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 اليوم السبت الموافق 18 يناير في مختلف المحافظات، ومن المقرر أن تنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالعام الحالي، في جميع المحافظات يوم الخميس المقبل والموافق 23 يناير الجاري.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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