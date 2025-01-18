نجاة مهندسي سد شهير من محاولة اغتيال - أخبار كلمتك

قامت مجموعة ملثمة إجرامية خارجة عن النظام والقانون مُقلقة للحياة المعيشية والأمنية ومعيقة للتنمية في محافظة أبين في تمام الساعة السابعة الربع من صباح اليوم السبت الموافق 2025/1/18م واستمرارا لمخطة إفشال هذا المشروع الإستراتيجي الكبير والهام الذي سيحدث طفرة زراعية كبيرة واستقرار مائي في دلتا أبين - بمحاولة اغتيال عدد من مهندسي سد وادي حسان الذي يجرى تشييده في مديرية خنفر محافظة أبين بدعم من صندوق أبو ظبي للتنمية تنفذه الشركة الكندية الأولى( MO) إشراف الشركة الاستشارية (HR)



وهاجمت المجموعة الإجرامية الملثمة التي كانت تستقل سيارة كورولا أبو خانه لون سماوي معكس بدون رقم البالغ عددهم خمسة عناصر في منطقة النش بين منطقة الكود وزنجبار الفريق الهندسي الأربعة أثناء توجههم للعمل في موقع المشروع التابع للسد وقامو بإطلاق الرصاص على سيارة المهندسين نوع هيلوكس 2023م رقم 36096 ومتابعتهم حتى مدخل العاصمة زنجبار وتمكنت من تفجير الإطار الخلفي لسيارة المهندسين ولولا رعاية الله لكانت نتيجة هذه العملية الإجرامية أكثر دموية في حق مهندسين كل ذنبهم إصرارهم على العمل بالرغم من التهديدات والمخاطر من تقطعات وإحراق معدات وحلملات التشويه والأكاذيب الممنهجة كي تنجز محافظة أبين هذا السد الذي ضل حلم سنوات وأضحى حقيقة واقعة وقريب جدآ من الواقع

- قيادات بمحافظة أبين ومواطنين وشخصيات اجتماعية ومشائخ ومزارعين استنكروا هذه العملية الإجرامية بحق مهندسين مدنيين أتوا لخدمة المحافظة وطالبو السلطة المحلية بالمحافظة القيام بدورها حيال هذا الجريمة كما طالبوا الجهات الأمنية والعسكرية في المحافظة متابعة هذه العناصر المارقة والقبض عليهم لينالوا عقابهم لما افتعلوه من فعل إجرامي خطير

كما أكدوا وقوفهم جنبا إلى جنب مع إدارة المشروع مؤكدين أن السد سينتصر من أجل أبين منددين بكل الأفعال الإجرامية التي تقوم بها مجموعة لاتريد لأبين الخير وتصر على أن تبقى المحافظة أسيرة المعاناة ورهن الحروب ومحاصرة بالجرائم والإرهاب.

ردفان عمر