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عاجل :مسلحون يقطعون أحد أهم شوارع تعز - أخبار كلمتك

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عاجل :مسلحون يقطعون أحد أهم شوارع تعز - أخبار كلمتك

عاجل :مسلحون يقطعون أحد أهم شوارع تعز - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 18 يناير 2025 08:37 صباحاً - كلمتك/ خاص

قام قبل قليل مسلحون بزي مدني بقطع شارع الثورة في #تعز بالقوة .

حيث روع المسلحون المارة.

يأتي ذلك عقب إندلاع إشتباكات مسلحة في سوق حوض الاشرف بسبب خلاف حول تقسيم الإيرادات

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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