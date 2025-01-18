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بعد مناشدات عديدة .. إصلاح عمود الإنارة الشمسية المائل - أخبار كلمتك

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بعد مناشدات عديدة .. إصلاح عمود الإنارة الشمسية المائل - أخبار كلمتك

بعد مناشدات عديدة .. إصلاح عمود الإنارة الشمسية المائل - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 18 يناير 2025 08:17 صباحاً - كلمتك/ خاص

تجاوبت السلطة المحلية مع مناشدات الأهالي بإصلاح عمود إنارة شمسية مائل في أحد شوارع مدينة تعز 

وقال مواطنون بأنه تم إصلاح وتثبيت عمود الإنارة الشمسيه المائل في شارع الموشكي.

وكان مواطنون قد ناشدو بإصلاح العمود مشيرين إلى خطورته خاصة أثناء تحركه مع الرياح.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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