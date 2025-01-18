انطلقت اليوم.. جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 10:27 صباحاً - جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي.. ارتفعت معدلات البحث عبر محركات جوجل، خلال الساعات الماضية، عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بالمحافظات، تزامنًا مع انطلاق الامتحانات.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي

بدأت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، في عقد وإجراء امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول، بداية من اليوم السبت الموافق 18 يناير الجاري.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في القاهرة

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة الأجنبية، والهندسة.

- يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: يعقد امتحان الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: يعقد امتحان العلوم، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025: يعقد امتحان الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الجيزة

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة العربية، والتربية الدينية.

- يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025: يعقد امتحان الجبر والإحصاء، والهندسة.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: يعقد امتحان العلوم، والتربية الفنية.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025: يعقد امتحان الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في القليوبية

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة العربية والخط والاملاء، والتربية الرياضية.

- يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025: يعقد امتحان الهندسة، والدراسات الاجتماعية.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة الإنجليزية، والتربية الدينية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: يعقد امتحان العلوم، والتربية الفنية.

- يوم الخميس الوافق 23 يناير 2025: يعقد امتحان الجبر والاحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الدقهلية

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

- يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025: يعقد امتحان الدراسات الاجتماعية، والهندسة.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: يعقد امتحان العلوم، والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: يعقد امتحان الجبر والإحصاء، والكمبيوتر.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الإسماعيلية

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة العربية والخط والإملاء، والكمبيوتر.

- يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025: يعقد امتحان الدراسات الاجتماعية، والهندسة.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة الإنجليزية، والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: يعقد امتحان الجبر والإحصاء، والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الإسكندرية

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.

- يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025: يعقد امتحان العلوم، والهندسة.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: يعقد امتحان الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: يعقد امتحان الجبر، والحاسب الآلي.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة الأجنبية، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في قنا

- يوم السبت الموافق 18 ديسمبر 2025: يعقد امتحان اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأثنين الموافق 20 ديسمبر 2025: يعقد امتحان تاجبر والإحصاء، والدراسات الاجتماعية.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر 2025: يعقد امتحان علوم، والتربية الدينية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2025: يعقد امتحان هندسة، والتربية الفنية..

- يوم الخميس الموافق 23 ديسمبر 2025: يعقد امتحان اللغة الأجنبية، الكمبيوتر.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في سوهاج

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة العربية، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية.

- يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025: يعقد امتحان الدراسات الاجتماعية، والهندسة.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: يعقد امتحان العلوم، والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: يعقد امتحان الجبر والإحصاء، والكمبيوتر.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في البحيرة

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة العربية، والتربية الدينية.

- يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025: يعقد امتحان الدراسات الإجتماعية، والهندسة.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: يعقد امتحان الجبر، والكمبيوتر.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: يعقد امتحان العلوم، والتربية الفنية.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في المنيا

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة العربية.

- يوم الأثنين الموافق 20 يناير 2025: يعقد امتحان الدراسات الإجتماعية، والهندسة.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: يعقد امتحان العلوم، والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: يعقد امتحان الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة الإنجليزية، والتربية الدينية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في بورسعيد

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: يعقد امتحان الدراسات الاجتماعية.

- يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة العربية، والتربية الرياضية.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: يعقد امتحان الهندسة، والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

- يوم الخميس 23 يناير 2025: يعقد امتحان العلوم، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الغربية

- يوم السبت الموافق 18 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة العربية.

- يوم الأثنين الموافق 20 يناير 2025: يعقد امتحان اللغة الأجنبية، والجبر والإحصاء.

- يوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025: يعقد امتحان الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.

- يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025: يعقد امتحان الهندسة، والتربية الدينية.

- يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025: يعقد امتحان العلوم، والكمبيوتر.