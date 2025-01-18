محافظ الجيزة يقرر زيادة الوقت المخصص لامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 12:56 مساءً - امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية.. قرر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بمد فترة الإجابة على أسئلة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية المنعقد صباح اليوم السبت 11 يناير للطلاب.

شكاوى أولياء الأمور والطلاب من تأخر امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

وأعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه فور ورود بلاغًا لمنظومة الشكاوى والخاص باستغاثة أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بأحدى المدارس التابعة لمحافظة الجيزة، من تأخر وصول أوراق أسئلة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية.

مد وقت الإجابة لامتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

كلف المهند عادل النجار، محافظ القاهرة، مدير مديرية التربية والتعليم بتوجيه الإدارة التعليمية المعنية باستيعاض الوقت الضائع من الطلاب بسبب تأخر أوراق أسئلة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية، وانطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص ولضمان عدم تأثير ذلك علي المستقبل التعليمي للطلاب.

تحويل المسئولين المدرسة للتحقيق

وقرر المهندس عادل النجار، بتحويل المسئولين بالمدرسة للتحقيق في واقعة تأخر أوراق أسئلة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية، لإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لعدم الالتزام بالقرارات واللوائح المنظمة لعملية استلام وتسليم الأوراق الامتحانية.

متابعة سير وانتظام امتحانات الشهادة الإعدادية

وكلف محافظ الجيزة، مدير مديرية التربية والتعليم بالمتابعة الدورية لسريان العملية الامتحانية بانتظام داخل كافة اللجان علي مستوي الإدارات التعليمية بالمحافظة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بانتظام امتحانات الشهادة الإعدادية للطلاب دون أي معوقات.