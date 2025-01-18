وزير العمل يحذر: صفحات وهمية تنشر معلومات كاذبة عن تسجيل بيانات "العمالة غير المنتظمة" - أخبار كلمتك

أيمن الجميل: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.1% تعزز ثقة مؤسسات الائتمان الدولية وتجذب الاستثمارات - أخبار كلمتك

أيمن الجميل: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.1% تعزز ثقة مؤسسات الائتمان الدولية وتجذب الاستثمارات - أخبار كلمتك

"الشباب" تطلق مبادرة يوم الخير لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا على مواجهة طقس الشتاء  - أخبار كلمتك

"الشباب" تطلق مبادرة يوم الخير لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا على مواجهة طقس الشتاء  - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة نيوكاسل وبورنموث في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

التشكيل الرسمي لمباراة نيوكاسل وبورنموث في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بسلام عادل وشامل بين فلسطين وإسرائيل يقوم على حل الدولتين - أخبار كلمتك

الاتحاد الأوروبي: ملتزمون بسلام عادل وشامل بين فلسطين وإسرائيل يقوم على حل الدولتين - أخبار كلمتك

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة.. تفاصيل التقديم - أخبار كلمتك

هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تعلن عن وظائف شاغرة.. تفاصيل التقديم - أخبار كلمتك

السيسي: نقدر دور الجيش الليبي في القضاء على التنظيمات الإرهابية شرق ليبيا - أخبار كلمتك

السيسي: نقدر دور الجيش الليبي في القضاء على التنظيمات الإرهابية شرق ليبيا - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد أهمية التنسيق بين جميع الأطراف الليبية لبلورة خارطة سياسية متكاملة - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد أهمية التنسيق بين جميع الأطراف الليبية لبلورة خارطة سياسية متكاملة - أخبار كلمتك

قرارات عبد اللطيف تثير الغضب، والنشطاء: العيال تعبت من كتر الامتحانات وأعمال السنة «كارثة» - أخبار كلمتك

قرارات عبد اللطيف تثير الغضب، والنشطاء: العيال تعبت من كتر الامتحانات وأعمال السنة «كارثة» - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا - أخبار كلمتك

السيسي يؤكد ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا - أخبار كلمتك

أمهات مصر: سهولة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات وشكاوى من العربي بالدقهلية - أخبار كلمتك

أمهات مصر: سهولة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات وشكاوى من العربي بالدقهلية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير العمل يحذر: صفحات وهمية تنشر معلومات كاذبة عن تسجيل بيانات "العمالة غير المنتظمة" - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير العمل يحذر: صفحات وهمية تنشر معلومات كاذبة عن تسجيل بيانات "العمالة غير المنتظمة" - أخبار كلمتك

وزير العمل يحذر: صفحات وهمية تنشر معلومات كاذبة عن تسجيل بيانات "العمالة غير المنتظمة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 12:50 مساءً -  أصدرت وزارة العمل اليوم السبت، بيانًا جاء فيه أنه تلاحظ خلال هذه الأيام، قيام مجموعة من المواقع، والصفحات بنشر أخبار كاذبة ووهمية بشأن تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، ودعوة المواطنين إلى الدخول على روابط وهمية أو حتى على الصفحة الرسمية للوزارة، لتسجيل بياناتهم للحصول على المنح والخدمات التي تقدمها الوزارة إلى العمالة غير المنتظمة عن طريق "الحساب المركزي لحماية ورعاية للعمالة غير المنتظمة " التابع لها.

 

وفي هذا السياق يجدد وزير العمل محمد جبران تحذيره وتنبيه على كافة المواطنين بعدم الانصياع إلى هذه الصفحات والأخبار المضللة التي تخدع المواطنين بمعلومات غير حقيقية لتحقيق مكاسب مباشرة، أو زيادة عدد الزيارات إليها،والترويج لنفسها.

 

تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

 وقال الوزير إن تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة يكون فقط عن طريق المقاولين أو الشركات أو عمليات الحصر التي تقوم بها الوزارة ومديرياتها في مواقع العمل،وفق شروط وضوابط،وليس عن طريق دخول الشخص نفسه، على لينكات أو مواقع إلكترونية، والتسجيل عليها.

 

 وأشار الوزير إلى أنه على كل مواطن تظهر لديه هذه الصفحات والأخبار الوهمية لا يتفاعل معها،و عليه أن يتقدم بشكوى ضدها لدى شرطة الانترنت ومباحث الأموال العامة، أو يتوجه فورا إلى مديرية العمل الكائنة لدى محافظته، للتحقق ومعرفة كيفية التصرف مع تلك الصفحات الوهمية حتى لا يقع فريسة في "فخ النصابين" و"مرددي الشائعات".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات اللغة العربية والإنجليزية للصف الثالث الإعدادي 2025 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق