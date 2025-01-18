وزير العمل يحذر: صفحات وهمية تنشر معلومات كاذبة عن تسجيل بيانات "العمالة غير المنتظمة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 12:50 مساءً - أصدرت وزارة العمل اليوم السبت، بيانًا جاء فيه أنه تلاحظ خلال هذه الأيام، قيام مجموعة من المواقع، والصفحات بنشر أخبار كاذبة ووهمية بشأن تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، ودعوة المواطنين إلى الدخول على روابط وهمية أو حتى على الصفحة الرسمية للوزارة، لتسجيل بياناتهم للحصول على المنح والخدمات التي تقدمها الوزارة إلى العمالة غير المنتظمة عن طريق "الحساب المركزي لحماية ورعاية للعمالة غير المنتظمة " التابع لها.

وفي هذا السياق يجدد وزير العمل محمد جبران تحذيره وتنبيه على كافة المواطنين بعدم الانصياع إلى هذه الصفحات والأخبار المضللة التي تخدع المواطنين بمعلومات غير حقيقية لتحقيق مكاسب مباشرة، أو زيادة عدد الزيارات إليها،والترويج لنفسها.

تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

وقال الوزير إن تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة يكون فقط عن طريق المقاولين أو الشركات أو عمليات الحصر التي تقوم بها الوزارة ومديرياتها في مواقع العمل،وفق شروط وضوابط،وليس عن طريق دخول الشخص نفسه، على لينكات أو مواقع إلكترونية، والتسجيل عليها.

وأشار الوزير إلى أنه على كل مواطن تظهر لديه هذه الصفحات والأخبار الوهمية لا يتفاعل معها،و عليه أن يتقدم بشكوى ضدها لدى شرطة الانترنت ومباحث الأموال العامة، أو يتوجه فورا إلى مديرية العمل الكائنة لدى محافظته، للتحقق ومعرفة كيفية التصرف مع تلك الصفحات الوهمية حتى لا يقع فريسة في "فخ النصابين" و"مرددي الشائعات".

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