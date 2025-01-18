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انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية الفترة الثانية بالمحافظات - أخبار كلمتك

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انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية الفترة الثانية بالمحافظات - أخبار كلمتك

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية الفترة الثانية بالمحافظات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 12:36 مساءً - امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. بدأت المدارس الإعدادية في بعض المحافظات، في عقد وإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 للفترة الثانية من اليوم الأول، في المواد المقررة على الطلاب.

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفترة الثانية

وبدأ الطلاب في أداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 للفترة الثانية، في المواد المقررة عليهم اليوم السبت الموافق 18 يناير الجاري، منذ قليل.

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية الفترة الثانية

امتحانات الشهادة الإعدادية الفترة الثانية

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب في محافظة القاهرة امتحان الهندسة ضمن امتحانات الشهادة الإعدادية للفترة الثانية، كما يؤدي الطلاب في محافظات البحيرة الجيزة والإسكندرية امتحانات الشهادة الإعدادية للفترة الثانية في مادة التربية الدينية، بينما يؤدي الطلاب امتحانات الشهادة الإعدادية بالفترة الثانية في قنا بمادة اللغة الإنجليزية، وامتحان تكنولوجيا المعلومات في محافظة الإسماعيلية.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

- التزام الطلاب بحضور الامتحانات بالزي المدرسي.

- ممنوع ارتداء أزياء مخالفة بما لا يليق بالمظهر العام للطالب الملتزم.

- الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.

- الحضور قبل بداية لجنة الامتحان بوقت كافي.

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية الفترة الثانية

- عدم اصطحاب التليفون المحمول في امتحانات الصف الثالث الإعدادي للطلاب والملاحظين والمراقبين.

- عدم خروج الطلاب من لجنة الامتحانات قبل نهاية الوقت المخصص لهم.

- استخدام القلم الأزرق الجاف فقط للإجابة على الأسئلة.

- عدم استخدام أي لون آخر أو كوريكتور حتى لا يتعرض الطالب للتحويل للجنة خاصة.

- التأكد من الإجابة على كافة الأسئلة والمراجعة قبل تسليم الورقة.

- الالتزام بالهدوء وعدم إثارة الشغب في اللجان.

- كتابة البيانات بمنتهى الدقة وفي المكان المخصص لذلك فقط.

- التأكد من توقيع الملاحظين على ورقة إجابة الطالب.

- مغادرة المدرسة فورًا بعد انتهاء لجان امتحانات الصف الثالث الإعدادي مباشرة.

- ممنوع نهائيًا دخول أولياء الأمور المدرسة أثناء سير لجان الامتحانات لأى سبب من الأسباب.

- لا يوجد أي اعتذارات عن أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.

- لا يجوز لمدير المدرسة التوقيع على أي اعتذار لأي منتدب لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.

- لا يجوز لمدير المدرسة أن يوقع على أي إجازة اعتيادية لمن تم انتدابه لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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