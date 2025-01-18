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سرايا القدس: كثافة القصف الإسرائيلي على غزة تؤدي إلى قتل أسرى الاحتلال - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 02:51 مساءً - قال الناطق العسكري لـ سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الفلسطينية، اليوم السبت، إن "كثافة القصف الإسرائيلي على غزة تؤدي إلى استقبال عائلات أسرى دولة الاحتلال أبناءها في توابيت".

وأضاف الناطق العسكري لسرايا القدس: على أهالي أسرى العدو مطالبة الجيش بوقف القصف الذي يتسبب في قتل أبنائهم.

ارتفعت حصيلة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 46,899 ألف شهيد و110,725 آلاف مصاب، وفقا لما ذكرته مصادر طبية في غزة، اليوم السبت.

 

وقالت المصادر الطبية، إنه في اليوم 470 للحرب على قطاع غزة، ارتكب الجيش الإسرائيلي "3 مجازر ضد العائلات في القطاع، أدت إلى استشهاد 23 مواطنا، وإصابة 83"، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

شهداء تحت الركام

 وأشارت إلى أن العديد من الشهداء مازالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

وفي وقت سابق، استشهد 5 فلسطينيين وسقط عدد من الجرحى جراء قصف طائرات مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في مواصي بلدة القرارة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ووفقا لمصادر فلسطينية، فقد قصفت القوات الإسرائيلية خيمة تقطنها عائلة القدرة، فقتل الأب والأم وأطفالهما الثلاثة.

كذلك نسفت القوات الإسرائيلية مربعا سكنيا في وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة، بينما استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي غربي حي الزيتون في مدينة غزة، فيما استهدفت طائرات إسرائيلية مناطق وسط وشمال رفح جنوب قطاع غزة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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