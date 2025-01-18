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وضع إيده على الجرح، أول تعليق من بوتين على اتفاق غزة - أخبار كلمتك

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وضع إيده على الجرح، أول تعليق من بوتين على اتفاق غزة - أخبار كلمتك

وضع إيده على الجرح، أول تعليق من بوتين على اتفاق غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 04:10 صباحاً - أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأعرب عن أمله في صموده.

وأدلى بوتين بأولى تصريحاته العلنية بشأن الاتفاق، منذ إعلان الوسطاء عنه، الأربعاء.

وفي أعقاب اجتماع مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، قال بوتين أنهما تطرقا خلال مناقشاتهما في الكرملين إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وقال الرئيس الروسي: "بالإضافة إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، يجب أن يفتح الاتفاق الطريق أمام المزيد من الغذاء والوقود والأدوية إلى قطاع غزة".

وأضاف بوتين: "في الوقت نفسه، من المهم عدم إضعاف الجهود الرامية إلى حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قانوني دولي معترف به عالميا"، الذي ينص على قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام وأمن جنبًا إلى جنب مع إسرائيل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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