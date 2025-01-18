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كتيبة جنين والسلطة الفلسطينية تتوصلان إلى اتفاق ينهي حصار المخيم وعدم ملاحقة سلاح المقاومة - أخبار كلمتك

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كتيبة جنين والسلطة الفلسطينية تتوصلان إلى اتفاق ينهي حصار المخيم وعدم ملاحقة سلاح المقاومة - أخبار كلمتك

كتيبة جنين والسلطة الفلسطينية تتوصلان إلى اتفاق ينهي حصار المخيم وعدم ملاحقة سلاح المقاومة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 03:30 صباحاً - توصلت كتيبة جنين والسلطة الفلسطينية مساء أمس الجمعة إلى اتفاق ينهي حصار مخيم جنين والإفراج عن المعتقلين والتوقف عن ملاحقة سلاح المقاومة.


وأكدت كتيبة جنين في تصريح لها، التوصل لتفاهم مع السلطة الفلسطينية، بعد استجابتها لمطالبة الكتيبة، مشيرة إلى عقد جلسة مطولة مع رجال الإصلاح والأمن نوقش خلالها سبل حل الإشكال، بحسب ما نقل المركز الفلسطيني للإعلام.

وأضافت الكتيبة في بيانها: "علمنا منهم أن هنالك موافقة على مطالب الكتيبة من السلطة وتفاهمنا معهم على جزئية دخول الشرطة إلى منطقة ساحة المخيم منذ هذه الليلة، وصباح الغد ستتواجد لجنة الإصلاح والشخصيات القائمة على المبادرة في ساحة المخيم من أجل استكمال بقية الترتيبات".

وأكدت أنه إذا سارت الأمور كما هو متفق عليه "فنحن من طرفنا ملتزمون بكل ما تعهدنا به في حال كان هنالك التزام من قبل أجهزة أمن السلطة والله ولي التوفيق".

وأشار المركز إلى أن قوة من الشرطة والدفاع المدني وصلت إلى ساحة مخيم جنين، في حين تجمع عشرات المواطنين، ورددوا هتافات مؤيدة للمقاومة.

ووفقا للمركز، فإن التفاهم "يتضمن توقف السلطة عن ملاحقة المقاومين وعدم المساس بأسلحتهم، وإطلاق المعتقلين، إلى جانب وقف مظاهرة العسكرة والسماح للأجهزة الشرطية بالعمل في المخيم، وإعادة إعمار المنازل التي أحرقتها ودمرتها أجهزة السلطة خلال الحصار الذي استمر 44 يومًا".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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