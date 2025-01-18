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القوات الروسية تسيطر على بلدتين جديدتين شرق أوكرانيا - أخبار كلمتك

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القوات الروسية تسيطر على بلدتين جديدتين شرق أوكرانيا - أخبار كلمتك

القوات الروسية تسيطر على بلدتين جديدتين شرق أوكرانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 12:10 مساءً - قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم السبت، إن القوات الروسية سيطرت على بلدتين جديدتين في شرق أوكرانيا.

 

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الدفاع الروسية قولها إن الجيش الروسي تمكن من السيطرة على "فريميفكا" و"بتروبافليفكا" في مقاطعة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

 

منطقة العملية العسكرية الخاصة

 

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القوات الروسية تتقدم على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

 

وقالت الوزارة أيضا إن القوات الروسية هاجمت منشآت عسكرية أوكرانية بأسلحة عالية الدقة ردا على هجوم أوكراني باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية.

 

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق عن سيطرة قواتها على بلدة سلافيانكا في دونيتسك، مشيرة إلى أنها واحدة من عدة بلدات تمكنت من السيطرة عليها، وهي شيفتشينكو، وبيشانوي، وأوكراينكا، وكلها في مقاطعة دونيتسك.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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