«تريند مصر».. القصة الكاملة لخناقة بنات بمدرسة دولية في التجمع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 02:32 مساءً - خناقة بنات بمدرسة دولية في التجمع.. اُثيرت حالة من الجدل عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الفيديو المتداول لــ خناقة بنات بمدرسة دولية في التجمع.

خناقة بنات بمدرسة دولية في التجمع

نشرت بعض الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو لخناقة بنات بمدرسة دولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، خلال الساعات الماضية.

اعتداء طالبة بالمرحلة الثانوية على أخرى بالابتدائية

وطبقًا للمشاهد في الفيديو المتداول لخناقة بنات بمدرسة دولية في التجمع، تبين أن هناك طالبتين من المرحلة الثانوية قاموا بالاعتداء على طالبة من المرحلة الابتدائية بالضرب، حتى أُصيبت الفتاة المجني عليها بكسور وكدمات في الوجه ونُقلت للمستشفى.

الاعتداء على طالبة مدرسة دولية

شهدت واقعة الاعتداء على طالبة مدرسة دولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة كواليس وتفاصيل مثيرة، حيث تبين أن طالبة في الابتدائي تعرضت لاعتداء وضرب على يد طالبتين بالمرحلة الثانوية بنفس المدرسة، حتى أصيبت الفتاة المجني عليها بكسور وكدمات في الوجه وتم نقلها للمستشفى.

القصة الكاملة لاعتداء على طالبة مدرسة دولية في التجمع الخامس

وبدأت خناقة بنات بمدرسة دولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، عندما اتهمت طالبة في grade 10 طالبة آخر في grade 6 بأنها قامت بالنظر إليها بشكل غير لائق، فقامت الأولى بسؤال الأخيرة عن سبب هذه النظرة فنفت الفتاة النظر إليها.

خناقة بنات بمدرسة دولية في التجمع

وروت إحدة شهود العيان على الواقعة التفاصيل الكاملة لخناقة بنات بمدرسة دولية في التجمع، قائلة: «حصل في مدرسة معروفة جدا في التجمع international school، بنت في grade 12 ضربت بنت من grade 6، والسبب عشان أخت البنت اللي في grade 12 والي بتدرس في grade 10 قالت أن البنت اللي في grade 6 بصلتها وأختها سألتها بتقولها بتبصي لي كدا ليه»

كدمات وكسور وألفاظ خادشة

وتابعت الشاهدة: «فالبنت اللي في grade 6 قالتلها ما بصتش قامت الطالبة في grade 10 شتمتها شتيمة خادشة وراحت جابتلها أختها اللي في grade 12 ضربتها وقطعت شعرها غير الألفاظ المُهينة غير أنها كسرت أنفها تخيلو دول بنات وفي مدرسة كبيرة».

تعدي طالبة بالضرب على أخرى بمدرسة دولية في التجمع

واستكملت: «أنا لو مكان أم البنت اللي أضربت مش هتنازل عن سجن البنت دي، ولو مكان أم البنت الـ ضربت البنت يبقا معرفتش اريبيها وهسجن بنتي بإيدي عشان تتربى»، وتابعت: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد وواحدة من العيال الي كانت واقفة ومعملتش حاجة للبنت وحسبي الله ونعم الوكيل في أي تقصير من المدرسة في حماية البنت».

وتابعت: «الصورة دي صورة البنت يا حبيبتي بعد الضرب مش من حادثة ولا ماتش ملاكمة دي المفروض أنها طالبة ضربتها في مدرسة».

فيديو خناقة بنات في مدرسة دولية في التجمع

وعلقت أحد المتابعين على فيديو خناقة بنات في مدرسة دولية في التجمع، قائلة: «تخيلو دي بنت اتضربت في خناقه في مدرسة انترناشيونال في التجمع وحصلها كسور في الرأس والأنف … دا غير الألفاظ اللي شتمو بعض بيها.. العيب فين بقي؟؟؟ يا تري علي البيت اللي ما رباش والا على المدرسه اللي بيحصل فيها خناقه في حوش المدرسة وهما ولا داريين وبيتقال الألفاظ دي فيها من غير أي رقابه.. علي فكره كان ممكن البنت تموت في إيدهم بس ربنا ستر».