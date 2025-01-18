لوك جديد لـ أحمد مكي في "الغاوي" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 18 يناير 2025 02:56 مساءً - واصل الفنان أحمد مكي تصوير أحداث دوره في مسلسل الغاوي المقرر أن يخوض به سباق دراما رمضان 2025، بين أحد المناطق الشعبية التي تدور فيها أحداث العمل.

ويلعب أحمد مكي خلال أحداث مسلسل الغاوي شخصية “شمس” ويظهر بلوك جديد، حيث أطلق لحيته وشاربه من أجل الشخصية التي يقدمها ضمن أحداث العمل.

وتشهد أحداث مسلسل الغاوي الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد مكي، إنقاذ عائشة بن أحمد من الخطف، بعد خطفها على يد أحد البلطجية.





أحمد مكي

وخلال أحداث العمل يظهر الفنان أحمد مكي في رحلة صعود من بلطجي إلى رجل له قيمة في المجتمع الذي يعيش فيه، ليصبح من أهم رجال الأعمال خلال تلك الفترة، وتساعده على هذه الأمور عائشة بن أحمد التي تلعب شخصية حبيبته.

أبطال مسلسل الغاوي

ويشارك فى بطولة مسلسل “الغاوي” بجانب “مكي” عدد كبير من الفنانين من بينهم عائشة بنت أحمد، عمرو عبد الجليل، وآخرون، من إخراج ماندو العدل، وتأليف هانى سرحان، ومن المقرر أن ينطلق التصوير خلال الأيام المقبلة.

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