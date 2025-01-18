مشاهير العرب - جوري بكر تواصل إثارة الجدل برسالة غامضة لأقاربها: «لا تربطني بهم سوى قطرة دم فاسدة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 02:32 مساءً - جوري بكر.. أثارت الفنانة جوري بكر، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما نشرت رسالة غامضة بخصوص أقاربها ووصفتهم بـ «العقارب»، عبر حسابها الرسمي.

جوري بكر

كتبت الفنانة جوري بكر، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» من خلال خاصية استورى: «بعض الأقارب لا تربطني بهم سوى قطرة دم جامدة فاسدة كقلوبهم وسواد وجوههم، وأخطأ من قال إن الأقارب عقارب، بل هم أفاعي سامة، وأنا اعرف جيدا ما أقول».

وأضافت جوري بكر: «إطعام الأفاعي العسل لن يغير من طبيعتها المسومة، كذلك بعض البشر لن تغيرهم حسن المعاملة ولا الكلمات الطيبة مهما فعلت لأن الطبع غلاب».

وتابعت جوري بكر: «ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بصلة الرحم، وليس بصلة المنافقين النمامين فليست كل صلة رحم سند ولا كل الأقارب عزوة».

جوري تنتقد ظاهرة العمرة

مؤخرا انتقدت الفنانة جوري انتشار ظاهرة العمرة بين المشاهير، موضحة أن هذه التصرفات مبالغة ومستفزة، وكتبت جوري عبر صفحتها على إنستجرام: «عارفة أن اللي هقوله هيزعل ناس كتير، بس طظ، اللهم عمرة يا رب، لكن تريند العمرة ده بقى شيء مقزز بالنسبة لي لمجموعة معينة من الناس».

وأضافت: «اللي رايحة بظوافرها وبرانداتها ومجوهراتها، هو فيه ايه بجد؟، الموضوع بقى مستفز جدًا، شبع بعد جوع وفشخرة كدابة، وعلى نياتكم ترزقون».

آخر أعمال الفنانة جوري

ويذكر أن، من المقرر أن تشارك الفنانة جوري بكر، في الموسم الخامس من مسلسل «المداح» الذي من المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني القادم، وهو من بطولة النجم حمادة هلال، وهبة مجدي، وخالد سرحان، ودنيا عبد العزيز، وغادة عادل، وآخرون، والعمل من تأليف أمين جمال، ووليد أبوالمجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

كما تشارك جوري بكر في مسلسل «سيد الناس»، بطولة النجم عمرو سعد، وإلهام شاهين، ومنة فضالي، وعدد من نجوم الفن، ومن إخراج محمد سامي، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025.