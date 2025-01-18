مشاهير العرب - خالد الصاوي يكشف تفاصيل إصابته بانزلاق غضروفي ثلاثى.. فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - خالد الصاوي يكشف تفاصيل إصابته بانزلاق غضروفي ثلاثى.. فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - خالد الصاوي يكشف تفاصيل إصابته بانزلاق غضروفي ثلاثى.. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - خالد الصاوي يكشف تفاصيل إصابته بانزلاق غضروفي ثلاثى.. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 12:11 صباحاً - تحدث الفنان خالد الصاوي عن مشاركته بفيلم "الدشاش" بطولة الفنان محمد سعد، مشيرًا أنه تعاون معه منذ 38 عامًا أثناء المرحلة الجامعية على مسرح كلية الحقوق سنة 1986.

وأوضح خالد الصاوي في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، ان فيلم الدشاش مختلف عن الأفلام الذي قدمها محمد سعد من قبل، وهذا الفيلم يعد خطوة في الإتجاه الصحيح بالنسبة لموهبته الكبيرة، والتي كانت أحيانًا مهدرة في أعمال يستطيع أن يقدم أفضل منها بكثير، على حد قوله.

وأشار خالد الصاوي، إلى أنه قام بتصوير مجموعة من الأعمال الفنية ولكن لم يتم عرضها حتى الآن، ويختار الأدوار المناسبة له فقط، وخاصًة مع المخرجين الكبار مثل شريف عرفة وعمر عرفة، وسامح عبد العزيز.

وكشف خالد الصاوي، تفاصيل إصابة بانزلاق غضروفي، قائلاً: "كان عندي انزلاق غضروفي ثلاثي - يعني الفقرة الثانية والثالثة، والثالثة والرابعة، والرابعة والخامسة، آلم شديد جدًا ولكن بحاول اتحمل على نفسي، وأقاوم وأقاتل من أجل إني مبقاش طريح الفراش وحاطط إيدي على خدي".

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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