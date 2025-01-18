الرياضة - 12:11 - بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم السبت 18 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 18 يناير 2025 12:11 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 18 يناير 2025 على محافظات ومدن مصر.

حالة الطقس اليوم

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الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت 18 يناير 2025

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تأتي حالة الطقس اليوم معتدلة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلة للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يأتي الطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع علي المزروعات فى وسط سيناء.

الشبورة

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، فتكون معتدلة ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر، فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم السبت 18 يناير 2025 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 20 12 العاصمة الإدارية 20 11 6 أكتوبر 21 11 بنها 20 12 دمنهور 19 11 المنصورة 20 12 الزقازيق 20 11 شبين الكوم 19 11 طنطا 19 12 دمياط 20 14 بورسعيد 20 15 الإسماعيلية 21 10 السويس 21 10 العريش 20 9 رفح 19 10 رأس سدر 22 10 نخل 19 8 كاترين 17 0 الطور 21 13 طابا 20 11 شرم الشيخ 24 17 الإسكندرية 20 11 العلمين الجديدة 19 12 مطروح 20 11 السلوم 19 10 سيوة 21 9 رأس غارب 22 15 الغردقة 25 16 سفاجا 25 15 الأقصر 25 10 أسوان 30 16 الوادي الجديد 27 14 أبو سمبل 29 17

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

المدينة العظمى الصغرى

مكة المكرمة 31 20

المدينة المنورة 27 15

الرياض 21 09

المنامة 20 15

أبوظبى 24 18

الدوحة 23 14

الكويت 21 09

دمشق 17 02

بيروت 19 13

عمان 15 05

القدس 16 06

غزة 19 08

بغداد 19 07

مسقط 25 20

صنعاء 27 06

الخرطوم 35 22

طرابلس 18 10

تونس 14 09

الجزائر 13 06

الرباط 18 07