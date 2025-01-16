موعد مباراة إيبسويتش تاون ضد برايتون في الدوري الانجليزي والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 10:35 صباحاً - الدوري الإنجليزي، يستضيف إيبسويتش تاون الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري سام مرسي نظيره برايتون مساء اليوم الخميس على ملعب "بورتمان رود" ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة إيبسويتش تاون ضد برايتون

تنطلق صافرة مباراة إيبسويتش تاون ضد برايتون في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس بالجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

القناة الناقلة لمباراة إيبسويتش تاون ضد برايتون

ومن المقرر أن تنقل مباراة إيبسويتش تاون ضد برايتون عبر شاشة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للدوري الانجليزي.



ويدخل إيبسويتش تاون المباراة بحثا عن مواصلة تقديم العروض الجيدة بعدما فاز في الجولة قبل الماضية أمام تشيلسي بهدفين نظيفين والتعادل الإيجابي 2-2 أمام فولهام بالجولة الماضية قبل أن يحقق انتصارًا ثمينًا في كأس إنجلترا على حساب بريستول روفيرز.

وغاب سام مرسي عن مباراة فريقه في كأس إنجلترا أمام بريستول سيتي بهدف التقاط الأنفاس قبل عودة مواجهات الدوري الإنجليزي التي يبحث فيها الفريق عن التواجد بالأماكن الأكثر أمانًا في جدول الترتيب.

فيما يسعي نادي برايتون لاستعادة ذاكرة الانتصارات في الدوري الإنجليزي بالفوز على إيبسويتش بعدما غابت الانتصارات عن الفريق منذ مباراة بورنموث نوفمبر الماضي في الجولة الـ 12.

وسقط نادي برايتون في فخ التعادل بآخر 4 مباريات بينما تلقى هزيمتين و6 تعادلات بشكل كامل منذ آخر انتصار حققه في الدوري الإنجليزي.

موقف إيبسويتش تاون وبرايتون في الدوري

ويحتل فريق برايتون المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة جمعها من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 10 وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 30 هدفًا وتلقي 29.

بينما يتواجد فريق إيبسويتش تاون في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 7 وخسارة 10 مواجهات وتسجيل 20 هدفًا وتلقي 35.

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