الرياضة - 08:31 - حدث وأنت نائم| الإعدام لـ «طبيب روض الفرج» بعد هتك عرض 93 سيدة.. وتصادم 12 سيارة في حلوان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 08:31 صباحاً - شهدت الساعات الماضية، العديد من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها الإعدام للمتهم بقتل 3 مصريين في قطر، ومصرع 5 أشخاص في تصادم 12سيارة على الطريق الأوسطي، والإعدام شنقًا لـ «طبيب روض الفرج»، وغيرهم، وسنعرضهم في هذا التقرير.

مصرع 5 أشخاص في تصادم 12سيارة على الطريق الأوسطي

كشفت تحريات رجال المباحث بالقاهرة، تفاصيل حادث تصادم 12 سيارة على الطريق الدائري الأوسطي بالقرب من نزلة المعصرة، وتبين من معاينة الشرطة أنه عصر اليوم، حدث انقلاب سيارة أعلى الطريق ما تسبب في شلل مروري على الطريق جراء الحادث.

وأوضحت تحريات المباحث أن "تريلا" كانت تسير على الطريق، واصطدمت بعدد من السيارات نتيجة لعدم تمكن قائد السيارة من السيطرة على السرعة، ما أسفر عن وقوع الحادث على الطريق.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم مروع أعلى الطريق الأوسطي بحلوان، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

بالفحص تبين وقوع حادث تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل وعدد من السيارات على الطريق الأوسطي بحلوان بالقرب من نزلة المعصرة، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأفاد شهود عيان أن الحادث وقع أثناء توقف السيارات أعلى الطريق الأوسطي بحلوان بسبب حادث مروري، حيث فوجئ الجميع بقدوم سيارة نقل ثقيل مسرعة ودهست جميع السيارات وأدى التصادم إلى سقوط إحد عربات النقل من أعلى الكوبرى، مما أسفر عن وفاة من بداخلها، إضافة إلى وفاة سائق أتوبيس خاص وآخرين.

مصرع شخص على يد نجل شقيقه بسبب ماتور مياه في بني سويف

أنهى شاب حياة عمه، طعناً بالسكين بقرية منيل غيضان التابعة لمركز ومدينة إهناسيا غرب محافظة بنى سويف، عقب مشادة كلامية بينهما، بسبب تشغيل ماتور مياه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارًا يفيد بوقوع حادث مصرع شخص على يد نجل شقيقه طعنا بالسكين عقب مشادة كلامية بينهما بداخل قرية منيل غيضان التابعة لمركز ومدينة إهناسيا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين قيام شاب يدعى« يوسف ف» يبلغ من العمر 16 عام، بإنهاء حياة عمه «أحمد أ» يبلغ من العمر 16 سنة، إثر طعنه بسكينة حادة إثر مشادة كلامية بينهما بقرية منيل غيضان التابعة لمركز ومدينة اهناسيا بمحافظة بنى سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المستشفى.

تم نقل الجثة إلى مستشفى اهناسيا التخصصي ببنى سويف، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليه، والوقوف على ملابسات الحادث.

وألقت قوات الشرطة بمركز اهناسيا، القبض على الجاني يوسف فرج، واقتياده إلى المركز، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة.

جنايات القاهرة تلغي عقوبة رجل الأعمال مجدي راسخ في قضية «الغاز»

ألغت محكمة مستأنف جنايات شمال القاهرة، أمس الأربعاء، حكمها ضد رجل الأعمال مجدي راسخ في القضية المتهم فيها بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز، وذلك بعد التصالح.

في وقت سابق، قررت محكمة جنيات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، معاقبة رجل الأعمال «مجدي راسخ» واثنين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الاستيلاء على أموال الغاز»، بالسجن 10 سنوات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وحسين عبد الرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.

وكانت جهات التحقيق أحالت محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.

هتك عرض 93 سيدة.. الإعدام شنقًا لـ «طبيب روض الفرج»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة، أمس الأربعاء، بالإعدام شنقًا ل، «طبيب روض الفرج» المتهم بهتك عرض 93 امرأة، وذلك بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي.

كانت قد قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة، إحالة أوراق «طبيب روض الفرج» على حكم إعدامه، بعد اتهامه بهتك عرض 93 امرأة إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

بداية الواقعة عندما حررت سيدة محضرًا بقسم شرطة روض الفرج، تتهم طبيب نساء في شبرا بمساومتها على ممارسة الجنس مقابل إجراء عملية إجهاض لها، وعلى الفور تم القبض على الطبيب، وكشفت التحقيقات الأولية، أن طبيب نساء وتوليد، يمتلك عيادة في منطقة شبرا، يجري عمليات إجهاض للسيدات، مقابل المال وممارسة الجنس معهن، ويبتزهن لممارسة الجنس بعد ذلك.

وكان المتهم يتحصل على أموال من بعض السيدات، مقابل إجراء عمليات الإجهاض لهن، فيما كان يجبر أخريات على توقيع إيصالات أمانة حتى لا يتهربن من دفع الأموال مقابل إجراء عملية الإجهاض.

وبتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالعيادة، تم التأكد من صحة الواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.

بعد ورود رأي المفتي.. الإعدام للمتهم بقتل 3 مصريين في قطر

قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، أمس الأربعاء، بالإعدام شنقا للمتهم بقتل 3 مصريين بالخارج، وذلك بعد ورود رأي مفتي الجمهورية.

كانت قد قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، بتأييد الحكم الصادر بإحالة أوراق المتهم بقتل 3 مصريين في قطر أثناء استضافتهم له، لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي بإعدامه.

واستمعت المحكمة، لمرافعة ممثل النيابة، وقال فيها: «المتهم خان ميثاق الصداقة وجاء بفعلة شنيعة بعد استضافة المجني عليهم له، وإكرامهم إياه وإعطائهم تذكرة طيران لمساعدته».

وأردف، أن المتهم تحالف مع الشيطان واتفق على جريمة هزَّت بني الإنسان، ولا بد من إصدار حكم صارم للقصاص منه.

كما جاء بأمر الإحالة أن المتهم يعمل مبلط سيراميك، ويبلغ من العمر 43 عامًا من عزبة «المرجوشي»- بهتيم- شبرا الخيمة- محافظة القليوبية، وأنه قتل عمدًا المجني عليهم لدى استضافتهم إياه بمحل سكنهم في دولة قطر بسلاح أبيض «سكين» وعاجلهم بطعنات نافذة استقرت بأنحاء متفرقة من أجسادهم قاصدًا قتلهم، مما أحدث بهم الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، والتي أودت بحياتهم على النحو المبين بالتحقيقات.