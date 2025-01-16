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رقم استثنائي لجوهرة برشلونة لامين يامال بعد خماسية ريال بيتيس - أخبار كلمتك

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رقم استثنائي لجوهرة برشلونة لامين يامال بعد خماسية ريال بيتيس - أخبار كلمتك

رقم استثنائي لجوهرة برشلونة لامين يامال بعد خماسية ريال بيتيس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 10:35 صباحاً - حقق لامين يامال، نجم برشلونة، إنجازا غير مسبوق في مسيرته، خلال الانتصار على ريال بيتيس بنتيجة 5-1 مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا، في معقل البلوجرانا ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن لامين يامال سجل وصنع لأول مرة في مباراة واحدة في مسيرته كلاعب محترف (92 ​​مباراة في المجموع - 75 مع برشلونة و17 مع المنتخب الإسباني).

وسجل يامال الهدف الخامس لبرشلونة في المباراة، بينما صنع الهدف الثاني الذي سجله الفرنسي جوليس كوندي.


وبهذا الانتصار حسم برشلونة تأهله إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، في انتظار معرفة منافسه المقبل، من خلال القرعة التي ستجرى الأسبوع المقبل.

 

وفاز فريق برشلونة علي نظيره ريال بيتيس بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مونتجويك الأولمبي  ضمن منافسات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

أهداف مباراة برشلونة وريال بيتيس

وتقدم برشلونة مبكرا في المباراة بعدما تمكن جافي من أحراز الهدف الأول في الدقيقة الثالثة، وأضاف كوندي هدف برشلونة الثاني في الدقيقة 27.


وفي الشوط الثاني تمكن رافينيا من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 58، ثم أضاف توريس الهدف الرابع في الدقيقة 67، بينما جاء هدف برشلونة الخامس عن طريق لامين يامال في الدقيقة 75.


وأحرز هدف ريال بيتيس الوحيد اللاعب كلمتكر روكي من ركلة جزاء في الدقيقة 84.  

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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