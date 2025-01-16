الرياضة - 12:56 - لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.. وفد من بعثة المراقبة الأوروبية يصل القاهرة الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 12:56 مساءً - عرضت فضائية «القاهرة الإخبارية» نبأ عاجلًا يفيد بأن وفد بعثة المراقبة الأوروبية يصل مصر مطلع الأسبوع المقبل في إطار الإعداد لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتابعت أن وفد بعثة المراقبة الأوروبية سيعمل على وضع آلية لإعادة تشغيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وفي سياق متصل، كشفت وكالة رويترز أن حماس ستفرج عن 33 محتجزا إسرائيليا بينهم جميع النساء (جنود ومدنيين) والأطفال والرجال فوق سن الخمسين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وتابعت رويترز: من المتوقع أن تشمل المرحلة الثالثة إعادة جميع الجثامين المتبقية وبدء إعادة إعمار قطاع غزة بإشراف مصر وقطر والأمم المتحدة.