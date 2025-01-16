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مشاهير العرب - في ذكرى رحيل أم كلثوم.. مي فاروق وريهام عبد الحكيم يستعدان لحفلهما بالمتحف المصري بهذا الموعد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - في ذكرى رحيل أم كلثوم.. مي فاروق وريهام عبد الحكيم يستعدان لحفلهما بالمتحف المصري بهذا الموعد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في ذكرى رحيل أم كلثوم.. مي فاروق وريهام عبد الحكيم يستعدان لحفلهما بالمتحف المصري بهذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 03:26 مساءً - يجمع حفل غنائي بين النجمتين مي فاروق وريهام عبد الحكيم في المتحف المصري الكبير خلال الفترة المقبلة، وذلك احتفالا بمرور 50 عاما على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، حيث رحلت عن عالمنا في 3 فبراير لعام 1975.

وفي هذا السياق، كشفت الجهة المنظمة لحفل مي فاروق وريهام عبد الحكيم، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» عن تفاصيل الحفل، مشيرة إلى موعدها قائلة: «بعد مرور خمسين عامًا، لا يزال صوت أم كلثوم الأسطوري يأسر القلوب عبر الأجيال، انضم إلينا في 23 فبراير في المتحف المصري الكبير للاستمتاع بليلة من الموسيقى الخالدة والذكريات التي لا تُنسى والسحر الخالص».

ومن المفترض، أن يبدأ الحفل في 23 فبراير، بتمام الساعة الـ 8 مساء، حيث يشعلان الحفل بباقة من أفضل أعمالهم الغنائية، بالإضافة إلى، أغاني كوكب الشرق احتفالا بمرور 50 عاملا على رحيلها، حيث من المفترض أن تكون الملابس رسمية.

آخر أعمال مي فاروق

ومن ناحية آخرى، تشهد مي فاروق انتعاشة فنية في الوقت الحالي، حيث طرحت آخر أعمالها التي تحمل اسم «باركوا» مؤخرا.

وأغنية «باركوا» لـ مي فاروق، من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان مدين، وأحمد عبد السلام.

وتضمنت كلمات أغنية «باركوا» لـ مي فاروق الآتي: «صنارة و غمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، صنارة و غمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، وأنا جنبي حبيبي هنا، والليلة دي في مين قدنا، صنارة و غمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، صنارة و غمزت ليا والدنيا جابت لي هدية، وأنا جنبي حبيبي هنا، والليلة دي في مين قدنا، زغرطوا لنا باركوا باركوا دي الفرحة الليلة، وارقصولنا مالكوا مالكوا دي السهرة طويلة».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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