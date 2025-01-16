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الرياضة - 12:56 - البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يستثمر أكثر من 1.4 مليار يورو في مصر خلال 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:56 - البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يستثمر أكثر من 1.4 مليار يورو في مصر خلال 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:56 - البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يستثمر أكثر من 1.4 مليار يورو في مصر خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 12:56 مساءً - قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) إن مصر أكبر المستفيدين من استثماراته في  منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط لعام 2024، بأكثر من 1.4 مليار يورو، استحوذ القطاع الخاص بها على 84%.

وكشف البنك أنه يستثمر أكثر من 2.4 مليار يورو في 50 مشروعًا جديدًا في منطقة جنوب وشرق المتوسط في عام 2024، حسبما جاء على موقعه الرسمي.

وذكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار أنه قام بصرف نحو 765 مليون يورو في مصر في عام 2024، وذلك لدعم تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية وتحسين فرص الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، ليصل إجمالي استثماراته في القطاع إلى أكثر من 1.3 مليار يورو منذ بدء عملياته هناك في عام 2012.

وأشار إلى أن مواصلة دعم التحول الأخضر في البلاد، مثلت 49.4% من استثمارات البنك في مصر في عام 2024، والمخصصة لتعزيز الاقتصاد الأخضر.

وأفاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار باستثمار حوالي 100 مليون دولار في أول سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار أصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو ما بمهد الطريق لمزيد من هذه الإصدارات ووضع معيار للآخرين.

وأوضح أنه سيتم تخصيص 75 في المائة من عائدات السندات للتمويل الأخضر، مثل كفاءة الطاقة الصناعية ومشاريع الطاقة المتجددة الصغيرة والمباني الخضراء، في حين سيتم تخصيص 25 في المائة لدعم الأهداف الاجتماعية، بما في ذلك التمويل الشامل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدًا.

وفي إطار برنامج مصر للترابط بين المياه والغذاء والطاقة، رتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار قرضًا مشتركًا بقيمة 275 مليون دولار لشركة سويز ويند لبناء وتشغيل إحدى أكبر مزارع الرياح في أفريقيا. وستبلغ الطاقة المركبة لمزرعة الرياح في منطقة خليج السويس 1.1 جيجاوات وستوفر طاقة نظيفة ومتجددة بتكلفة أقل من التوليد التقليدي.

كما واصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعزيز التحول الرقمي في مصر من خلال الاستثمار في أسهم شركة «باي موب» كجزء من جولة تمويلية بقيمة 22 مليون دولار.

ولتعزيز اقتصاد أكثر شمولاً في مصر، ركزت نحو 60% من استثمارات البنك في عام 2024 على تمكين المرأة اقتصادياً. ودعم أكثر من ثلث المشاريع المبادرات التي تعالج بشكل صريح عدم المساواة مع تعزيز قدرات القوى العاملة.

في إطار برنامج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم المشروعات الصغيرة، "المشورة للشركات الصغيرة"، والذي يدعمه  الاتحاد الأوروبي  ، حصلت أكثر من 700 شركة مصرية صغيرة على خدمات استشارية وتدريب. 

وفي إطار إظهار الدعم المستمر، قام البنك في عام 2024 باستثمار أكثر من 2.4 مليار يورو من الاستثمارات الجديدة في 50 مشروعًا في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، 92 في المائة منها في القطاع الخاص.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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