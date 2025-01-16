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مشاهير العرب - نسرين طافش تواصل تضامنها مع فلسطين أمام الأهرامات بإطلالة لافتة «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - نسرين طافش تواصل تضامنها مع فلسطين أمام الأهرامات بإطلالة لافتة «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نسرين طافش تواصل تضامنها مع فلسطين أمام الأهرامات بإطلالة لافتة «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 16 يناير 2025 03:46 مساءً - تواصل الفنانة نسرين طافش، تضامنها مع القضية الفلسطينية في أحدث ظهور أمام الأهرامات عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وذلك عقب القرار الأخير بإعلان الهدنة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، ظهرت نسرين طافش، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» بإطلالة كاجوال ملفتة أمام الأهرامات ممسكة بعلم فلسطين، مشيرة إلى سعادتها لإعلان الهدنة، قائلة: «سلام عليكم بما صبرتم.. سلام لغزة.. سلام سلام، الفرحة كبيرة كبيرة وما هي إلا ساعات قليلة عن تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار، رحم الله شهدائنا ومسح على قلوب الثكالى بنوره والأمان و العزة لكل أهل غزة».

آخر أعمال نسرين طافش

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش، فيلم بنقدر ظروفك، الذي عرض في السينما مؤخرا، وتدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي اجتماعي، من خلال تفاصيل حياة شخصين يريدان الزواج ولكن تمنعهما الظروف الاقتصادية، ولكنهما يحاولان التغلب عليها بكل الطرق، بمساعدة من حولهم للخروج من تلك الأزمة وينجحان بالفعل في إتمام الزيجة.

فيلم بنقدر ظروفك، يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، مي سليم، محمد محمود، محمود حافظ، أحمد شيبة، عارفة عبد الرسول، إبرام سمير، يوسف الأسدي، طاهر أبو ليلة، والعمل من تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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