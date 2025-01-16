طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة الونش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 07:00 مساءً - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل إصابة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق التي تعرض لها أثناء عملية الإحماء قبل مباراة حرس الحدود.

وقال محمد أسامة: "إصابة الونش ليست مقلقة، وعبارة عن كدمة بسيطة في الفخذ والجهاز الفني والطبي فضل منحه راحة من المباراة".

وأضاف: "الونش سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية قبل تدريب الغد من أجل الاطمئنان عليه بشكل عام".

وعن إصابة محمد السيد التي تعرض لها أثناء عملية الأحماء قبل اللقاء، أوضح طبيب الزمالك أن اللاعب اشتكى من شعوره بآلام في الرباط الداخلي وفضل خروجه من المباراة حتى لا تتفاقم إصابته.

الزمالك يفوز على حرس الحدود

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره حرس الحدود، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 17 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.