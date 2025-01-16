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موعد إعلان نتائج امتحانات صفوف النقل بالجيزة - أخبار كلمتك

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موعد إعلان نتائج امتحانات صفوف النقل بالجيزة - أخبار كلمتك

موعد إعلان نتائج امتحانات صفوف النقل بالجيزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 09:35 مساءً - ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر الإعلان عن نتائج امتحانات صفوف النقل، حيث تعد هذه النتائج محطة مهمة في مسيرة الطلاب التعليمية.

أكدت مصادر مطلعة داخل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة استمرار أعمال تصحيح أوراق إجابة امتحانات صفوف النقل لجميع الطلاب بالمديرية.

وأوضحت المصادر لـ"كلمتك" أن الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها تعمل حاليًا على الانتهاء من عملية التصحيح بدقة عالية، وذلك لضمان حصول كل طالب على حقه.

موعد اعلان نتائج امتحانات صفوف النقل لجميع الصفوف الدراسية

وتوقعت المصادر أن يتم الإعلان عن نتائج امتحانات صفوف النقل لجميع الصفوف الدراسية خلال الأسبوعين المقبلين عبر المنصات الإلكترونية المخصصة لذلك.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة على حرصها على تحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية في عملية التصحيح، وضمان حصول جميع الطلاب على حقوقهم كاملة.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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