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السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة اليوم - أخبار كلمتك

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السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة اليوم - أخبار كلمتك

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 10:25 صباحاً - نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 3، الصادر في 16 يناير 2025، 3 قرارات جمهورية جديدة اليوم للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين مصر وأمريكا بشأن مبادرة تغير المناخ، والموافقة على اتفاقية "إزالة الازدواج الضريبي" بين مصر وعمان، الموافقة على "التعديل الثانى لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة.
-القرار الجمهوري رقم 248 لسنة 2024، بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية "منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ.
وتعدل الاتفاقية المساعدة بحذف عبارة "خمسة عشر مليون دولار أمريكي) 15000000 دولار أمريكى.. ويحل محلها عبارة (عشرون مليونا وخمسمائة ألف دولار أمريكى) 20.500.000 دولار أمريكي. 
-وقرار رئيس الجمهورية رقـم 320 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية "إزالة الازدواج الضريبي" بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.
-والقرار الجمهوري رقم 347 لسنة 2024، بشأن الموافقة على "التعديل الثانى لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح 3٫580٫525 يورو. 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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