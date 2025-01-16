السيسي يتوجه إلى أبو ظبي للقاء محمد بن زايد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 16 يناير 2025 01:31 مساءً - يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث يلتقي الرئيس السيسي بأخيه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء بين الزعيمين سيشهد تناول عدد من الملفات ذات الأولوية للبلدين الشقيقين، وعلى رأسها الأوضاع الإقليمية الراهنة، وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، كما سيتباحث الرئيسان حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين.

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