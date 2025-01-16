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الكشف عن ممثل اليمن الوحيد في مسابقة أمير الشعراء الليلة (صورة) - أخبار كلمتك

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الكشف عن ممثل اليمن الوحيد في مسابقة أمير الشعراء الليلة (صورة) - أخبار كلمتك

الكشف عن ممثل اليمن الوحيد في مسابقة أمير الشعراء الليلة (صورة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 06:52 مساءً - كلمتك/خاص

يعود برنامج "أمير الشعراء" بموسمه الجديد، حيث سيكون الجمهور اليمني والعربي على موعد مع مشاركة الشاعر الكبير عبدالواحد عمران، ممثل اليمن الوحيد في المسابقة.

ومن المقرر أن تُبث الحلقة مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت صنعاء عبر قناتي أبوظبي وبينونة، حيث ينتظر الجمهور متابعة أداء عمران الذي يمثل اليمن بفخر في واحدة من أهم منصات الشعر العربي.

ويعد عبدالواحد عمران شخصية شعرية مميزة، حظي بتقدير كبير لما يتمتع به من موهبة وأسلوب فريد. ودعا محبوه الجمهور إلى دعمه والوقوف إلى جانبه في هذه المسابقة التي تسلط الضوء على الإبداع الشعري العربي.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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