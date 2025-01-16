الكشف عن ممثل اليمن الوحيد في مسابقة أمير الشعراء الليلة (صورة) - أخبار كلمتك

يعود برنامج "أمير الشعراء" بموسمه الجديد، حيث سيكون الجمهور اليمني والعربي على موعد مع مشاركة الشاعر الكبير عبدالواحد عمران، ممثل اليمن الوحيد في المسابقة.

ومن المقرر أن تُبث الحلقة مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت صنعاء عبر قناتي أبوظبي وبينونة، حيث ينتظر الجمهور متابعة أداء عمران الذي يمثل اليمن بفخر في واحدة من أهم منصات الشعر العربي.

ويعد عبدالواحد عمران شخصية شعرية مميزة، حظي بتقدير كبير لما يتمتع به من موهبة وأسلوب فريد. ودعا محبوه الجمهور إلى دعمه والوقوف إلى جانبه في هذه المسابقة التي تسلط الضوء على الإبداع الشعري العربي.