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المسوري يوجه دعوة عاجلة لمواجهة مشروع حوثي قبل فوات الأوان (لن تصدق ماهو) - أخبار كلمتك

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المسوري يوجه دعوة عاجلة لمواجهة مشروع حوثي قبل فوات الأوان (لن تصدق ماهو) - أخبار كلمتك

المسوري يوجه دعوة عاجلة لمواجهة مشروع حوثي قبل فوات الأوان (لن تصدق ماهو) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 06:07 مساءً - كلمتك/خاص

أكد المحامي محمد المسوري أن استمرار وجود جماعة الحوثي يمثل تهديداً دائماً ليس فقط لليمن، بل لدول المنطقة والعالم بأسره. وأوضح المسوري أن الحوثي يعمل على تنفيذ مشروع فارسي في المنطقة، مشيراً إلى أنه "من سابع المستحيلات أن يتوقف عن جرائمه أو تغيير سياساته العدائية".

وشدد المسوري على أن بقاء الحوثي يعني بقاء التهديد المستمر، حيث سيجد في المستقبل مبررات جديدة لتهديد أمن دول الجوار واستقرار العالم. وأكد أن من يظن أنه سيكون في مأمن من خطر الحوثي فهو "واهم"، داعياً الجميع إلى إدراك حجم التهديد الذي يمثله.

وختم المسوري بتأكيد أن الحل الوحيد لإنهاء هذا التهديد هو القضاء على الحوثي "مهما كلف الثمن"، مشيراً إلى أن استمرار التعامل مع الجماعة دون وضع حد نهائي لها سيؤدي إلى تفاقم الأزمات وتوسيع دائرة العنف وعدم الاستقرار.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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