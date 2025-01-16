المسوري يوجه دعوة عاجلة لمواجهة مشروع حوثي قبل فوات الأوان (لن تصدق ماهو) - أخبار كلمتك

أكد المحامي محمد المسوري أن استمرار وجود جماعة الحوثي يمثل تهديداً دائماً ليس فقط لليمن، بل لدول المنطقة والعالم بأسره. وأوضح المسوري أن الحوثي يعمل على تنفيذ مشروع فارسي في المنطقة، مشيراً إلى أنه "من سابع المستحيلات أن يتوقف عن جرائمه أو تغيير سياساته العدائية".

وشدد المسوري على أن بقاء الحوثي يعني بقاء التهديد المستمر، حيث سيجد في المستقبل مبررات جديدة لتهديد أمن دول الجوار واستقرار العالم. وأكد أن من يظن أنه سيكون في مأمن من خطر الحوثي فهو "واهم"، داعياً الجميع إلى إدراك حجم التهديد الذي يمثله.

وختم المسوري بتأكيد أن الحل الوحيد لإنهاء هذا التهديد هو القضاء على الحوثي "مهما كلف الثمن"، مشيراً إلى أن استمرار التعامل مع الجماعة دون وضع حد نهائي لها سيؤدي إلى تفاقم الأزمات وتوسيع دائرة العنف وعدم الاستقرار.