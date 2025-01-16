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هجوم يستهدف قوات الانتقالي - أخبار كلمتك

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هجوم يستهدف قوات الانتقالي - أخبار كلمتك

هجوم يستهدف قوات الانتقالي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 16 يناير 2025 12:02 صباحاً - كلمتك/خاص:

استهدف مسلحون قوات الانتقالي  في منطقة البقيرة بوادي عومران، بمديرية مودية في محافظة أبين.

وأكد مصدر في اللواء الثاني دعم وإسناد تمكن قوات اللواء من التصدي للهجوم بفعالية وبسالة وتكبيد المسلحين خسائر فادحة، فيما أسفرت المواجهات عن إصابة أحد ابطال الكتيبة الرابعة بجراح طفيفة.

وأوضح المصدر أن قواتنا تواصل عملياتها العسكرية في إطار عملية (سهام الشرق) من أجل اجتثاث فلول العناصر الإرهابية وذلك من خلال تتبعها باتجاه المناطق والسلاسل الجبلية الوعرة والأودية النائية لمنع عمليات التسلل وصد الهجمات بشكل استباقي.

 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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