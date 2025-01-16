هجوم يستهدف قوات الانتقالي - أخبار كلمتك

استهدف مسلحون قوات الانتقالي في منطقة البقيرة بوادي عومران، بمديرية مودية في محافظة أبين.
وأكد مصدر في اللواء الثاني دعم وإسناد تمكن قوات اللواء من التصدي للهجوم بفعالية وبسالة وتكبيد المسلحين خسائر فادحة، فيما أسفرت المواجهات عن إصابة أحد ابطال الكتيبة الرابعة بجراح طفيفة.
وأوضح المصدر أن قواتنا تواصل عملياتها العسكرية في إطار عملية (سهام الشرق) من أجل اجتثاث فلول العناصر الإرهابية وذلك من خلال تتبعها باتجاه المناطق والسلاسل الجبلية الوعرة والأودية النائية لمنع عمليات التسلل وصد الهجمات بشكل استباقي.
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